Эти заболевания на начальных стадиях могут долгое время не давать определенных симптомов.

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Есть заболевания, которые долгое время не дают о себе знать. И лишь однажды они могут заявить о себе. Ivona расскажет, что это за заболевания.

Гипертония

Согласно статистике, половина людей живут с повышенным давление и не знают об этом. А в это время гипертония негативное влияет на работу сосудов, что приводит к инфаркту, инсульту и развитию проблем с почками.

Что делать?

Врачи рекомендуют раз в год измерять давление. Это можно сделать сходив в ближайшую аптеку или приобрести тонометр и в домашних условиях следить за давлением.

Приступы апноэ во сне

Ошибочно считать, что апноэ может быть только у тех, у кого есть лишний вес. Чаще всего апноэ страдают женщины в возрасте от 20 до 70 лет. Подобные неконтролируемые задержки дыхания очень опасны для здоровья. Сонливость, головная боль утром, головокружение – это симптомы, которые возникают и по другим причинам. Именно из-за этого тяжело диагностировать апноэ.

Что делать?

Если у вас наблюдаются вышеупомянутые симптомы, то следует обратиться к врачу.



Болезни, которые долго развиваются бессимптомно Pinterest.com

Глаукома

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Это заболевание развивается медленно. Причиной появления глаукомы является нарушение глазного давления, которой затрудняет циркуляцию жидкости в глазу. Симптомы становятся заметными, когда нарушается острота зрения, сужается поле видимости, что может привести к слепоте.

Что делать?

Чаще всего глаукому диагностируют у людей старше 40 лет. Необходимо раз в год проверять зрение у офтальмолога.

Диабет

На ранних сроках диабет очень сложно диагностировать. Ведь на симптомы сухость во рту, жажда, ухудшение зрения часто не обращают внимания, списывая все на жару и усталость.

Что делать?

В зоне риска находятся те, у кого лишний вес, повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови. Нужно регулярно проверяться у врача, чтобы предотвратить заболевание.



Болезни, которые долго развиваются бессимптомно Pinterest.com

Синдром поликистоза яичников (СПКЯ)

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У каждой десятой женщина диагностирует это заболевание. Это состояние при котором в организме производится большое количество мужских гормонов, что приводи в нарушению менструального цикла. Наличие этого заболевания увеличивает риск развития диабета, апноэ и проблем с сердцем.

Что делать?

Нерегулярный менструальный цикл, высыпания, повышенная растительность волос на теле – это симптомы, которые нельзя игнорироваться. Следует обратиться к врачу.

Рак легких

На ранних стадиях протекает бессимптомно. Рак могут диагностировать и у тех, кто не курит.

Что делать?

Тем, кто курит регулярно нужно проходить обследование. Также стоит обратить внимание на симптомы: сухой кашель, который не проходит более 2 недель, боли в грудки, хрипы и нехватку воздуха.



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