На какие тревожные звоночки следует обратить внимание в первую очередь?

ТОП-7 признаков, что ваша иммунная система не в порядке pinterest.com

Все слышали о ней, все знаю о ее важности для нашего организма, однако беспокоятся о ней крайне редко. Она, иммунная система, существует в нашем организме, дабы защитить его от губительного воздействия внешних и внутренних факторов. Однако возможно это лишь при условии, что наш иммунитет функционирует правильно. Как определить, что иммунная система дает сбой, расскажет Ivona.

Важно: данные симптомы не однозначны и могут быть признаками других заболеваний или результатом воздействия других факторов (не иммунных).

Читай также: Признаки того, что организму не хватает кальция

1. Длительные расстройства кишечника (запор или диарея)

Кишечник является одним из значимых элементов иммунной системы человека, поэтому любое расстройство в его работе должно настораживать. Если у вас возникла длительная диарея, есть высокая вероятность, что иммунная система пытается справиться с проблемами слизистой тонкого кишечника. Запор - свидетельство бездействия кишечника в целом, что может быть вызвано нарушениями в иммунной системе.

ТОП-7 признаков, что ваша иммунная система не в порядке pinterest.com

2. Сухость глаз

Раздражение, покраснение слизистой оболочки глаз и сухость нередко являются одними из первых симптомов развивающихся аутоиммунных заболеваний.

3. Постоянная усталость

Если вы просыпаетесь с ощущением полной разбитости вне зависимости от того, сколько у вас было часов на отдых и сон, а на протяжении дня испытываете усталость и вялость, это может указывать на то, что ваш иммунитет работает на пределе своих возможностей. Именно она и тратит большую часть вашей энергии.

ТОП-7 признаков, что ваша иммунная система не в порядке pinterest.com

4. Субфебрильная температура

Слегка повышенная температура (около 37 градусов), которая не сопровождается какими-либо другими ярко выраженными симптомами, может являться одним из признаков развивающегося аутоиммунного заболевания.

Читай также: Частое сердцебиение: основные причины и когда стоит начать беспокоиться

5. Регулярно повторяющиеся простуды с осложнениями

Сезонные простуды - вполне нормальное явление, если они не повторяются чаще двух раз в год (для детей - четырех). В противном случае регулярное обострение синусовых инфекций, пневмонии насморки и простуды могут сигнализировать о том, что ваша иммунная система ослаблена и не справляется с нагрузкой.

ТОП-7 признаков, что ваша иммунная система не в порядке pinterest.com

6. Повышенная чувствительность к ультрафиолету

Если прежде вы не испытывали никаких сложностей с тем, чтобы обрести летом ровный красивый загар, а сейчас обгораете на солнце до ярко-красного цвета буквально за десять минут, вам следует насторожиться. Дело не только в коварном ультрафиолете, губительно влияющем на нашу кожу. Такая реакция может быть признаком того, что ваш иммунитет не справляется с нагрузками (кожа, как важная часть иммунной системы человека, зачастую реагирует на нарушения одной из первых).

7. Онемение или покалывание в конечностях

Нам всем знакомо это ощущение, если засидеть ногу или держать руки в неудобном положении долгое время. Подобное состояния онемения, которое повторяется время от времени, вполне нормально. Регулярное ощущения покалывания и онемения конечностей может быть признаком сбоя в работе иммунной системы.

Ранее мы рассказывали, почему появляется горечь во рту.