По данным ВОЗ, около 50 % антибиотиков используются не по назначению.

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Во Всемирной организации здравоохранения представили новую классификацию антибиотиков.



Их разделили на три группы:

антибиотики, которые должны использоваться для лечения наиболее опасных и распространенных инфекций;

антибиотики, которые всегда должны быть у медиков под рукой;

антибиотики, которые следует держать “в резерве“ и прописывать пациентам только в крайних случаях.

Специалисты подчеркивают, что использование антибиотиков из первой группы должно составлять 60 процентов от общего объема использования антимикробных препаратов – их прием не представляет серьезной угрозы здоровью человека. Устойчивость к ним вырабатывается редко, поскольку это антибиотики узкого спектра действия.

Сегодня устойчивость к антибиотикам продолжает стремительно распространяться по всему миру. Антимикробная резистентность – одна из самых больших проблем здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целое столетие медицинских достижений - заявил глава ВОЗ Тедроса Гебрейесуса,

ВОЗ представила новую классификацию антибиотиков depositphotos.com

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Отмечается, что зачастую антибиотики прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время как антибиотики помогают только в лечении бактериальных инфекций. Нередко медики также прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается лекарственная устойчивость

В ВОЗ напоминают, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачивается распространением опасных резистентных бактерий.

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