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ВОЗ представила новую классификацию антибиотиков

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По данным ВОЗ, около 50 % антибиотиков используются не по назначению.
ВОЗ представила новую классификацию антибиотиков
ВОЗ представила новую классификацию антибиотиков
depositphotos.com

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Во Всемирной организации здравоохранения представили новую классификацию антибиотиков.

Их разделили на три группы:

  • антибиотики, которые должны использоваться для лечения наиболее опасных и распространенных инфекций;
  • антибиотики, которые всегда должны быть у медиков под рукой;
  • антибиотики, которые следует держать “в резерве“ и прописывать пациентам только в крайних случаях.

Специалисты подчеркивают, что использование антибиотиков из первой группы должно составлять 60 процентов от общего объема использования антимикробных препаратов – их прием не представляет серьезной угрозы здоровью человека. Устойчивость к ним вырабатывается редко, поскольку это антибиотики узкого спектра действия.

Сегодня устойчивость к антибиотикам продолжает стремительно распространяться по всему миру. Антимикробная резистентность – одна из самых больших проблем здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целое столетие медицинских достижений - заявил глава ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, 

ВОЗ представила новую классификацию антибиотиков
ВОЗ представила новую классификацию антибиотиков
depositphotos.com

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Отмечается, что зачастую антибиотики прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время как антибиотики помогают только в лечении бактериальных инфекций. Нередко медики также прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается лекарственная устойчивость

В ВОЗ напоминают, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачивается распространением опасных резистентных бактерий.

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Теги: ВОЗ, антибиотики
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Источник: news.un.org

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