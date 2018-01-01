Правила безопасного отдыха
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Готовясь к ожидаемому отдыху, важно позаботиться не только о билетах и места в гостинице, но и о своем здоровье. В МОЗ подготовили подробную медицинскую памятку для туриста.
- Планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках, характерных для этого региона.
Ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД.
- Уточните у врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки.
Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации.
- Позаботьтесь об аптечке
Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца (если это жаркие страны).
- Не игнорируйте правила
Внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила - они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.
- Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких.
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Не кормите их с рук. Если вас укусило дикое животное, придерживайтесь этой инструкции и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей.
Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело.
- Не делайте татуировки, маникюр и подобные салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия.
Лучше воздержаться от нового маникюра, но не подвергать себя опасности. Через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются также половым путем, поэтому стоит помнить о контрацепции.
- Чистите овощи и фрукты
Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.
- Избегайте уличной еды
Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.
- Подготовьтесь к джетлагу
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Джетлаг является нормальной реакцией нашего организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под “новый“ режим.
Ранее мы писали, какие болезни обостряются в жару.
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