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Правила безопасного отдыха

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Узнайте, о чем надо позаботиться перед отпуском.
Правила безопасного отдыха
Правила безопасного отдыха
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Готовясь к ожидаемому отдыху, важно позаботиться не только о билетах и ​​места в гостинице, но и о своем здоровье. В МОЗ подготовили подробную медицинскую памятку для туриста.
 

  • Планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках, характерных для этого региона.

​​Ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД. 

Правила безопасного отдыха
Правила безопасного отдыха
Pinterest.com

  • Уточните у врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки.

Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации. 

  • Позаботьтесь об аптечке

Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете.  Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца (если это жаркие страны). 

  • Не игнорируйте правила

Внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила - они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.

  • Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких.

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Не кормите их с рук. Если вас укусило дикое животное, придерживайтесь этой инструкции и немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

Правила безопасного отдыха
Правила безопасного отдыха
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  • Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей.

Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело. 

  • Не делайте татуировки, маникюр и подобные салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия.

Лучше воздержаться от нового маникюра, но не подвергать себя опасности. Через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются также половым путем, поэтому стоит помнить о контрацепции.

  • Чистите овощи и фрукты

Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.

Правила безопасного отдыха
Правила безопасного отдыха
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  • Избегайте уличной еды

Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.

  • Подготовьтесь к джетлагу

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Джетлаг является нормальной реакцией нашего организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под “новый“ режим.

Ранее мы писали, какие болезни обостряются в жару.

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Теги: отдых, безопасный отдых, МОЗ, советы МОЗ
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Источник: moz.gov.ua

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