Постоянная горечь во рту может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Почему появляется горечь во рту depositphotos.com

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Горечь во рту ощущал каждый хотя бы раз в жизни. Но, если это ощущение появляется регулярно, то нельзя его игнорировать. Затяжное чувство горечи во рту может говорить о проблемах со здоровьем.

Кислотный рефлюкс (изжога)

Когда нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера, содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что является причиной появления тошноты, горечи во рту.



Почему появляется горечь во рту depositphotos.com

Беременность

Часто можно услышать, что многие женщины в положении жалуются на горькие или металлический вкус во рту во время беременности. Это связано с гормональными изменениями, но после первого триместра, как правило, проходит.

Заболевания ротовой полости

Причиной горечи во рту могут быть периодонтит, воспаление десен, кариес.

Некоторые лекарства

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Появление горечи во рту – побочный эффект некоторых медикаментов. Чаще всего это происходит после приема антибиотиков, антигистаминных средств, противоопухолевых препаратов.



Почему появляется горечь во рту Depositphotos.com

Инфекции

Горечь во рту может появляться во время простуды или гриппа.

Как избавиться от горечи во рту?

Пить много воды

Cледить за гигиеной ротовой полости

Посещать стоматолога два раза в год

Если есть склонность к изжоге, то ограничить потребление острой, жирной пищи

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