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Почему появляется горечь во рту

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Постоянная горечь во рту может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.
Почему появляется горечь во рту
Почему появляется горечь во рту
depositphotos.com

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Горечь во рту ощущал каждый хотя бы раз в жизни. Но, если это ощущение появляется регулярно, то нельзя его игнорировать. Затяжное чувство горечи во рту может говорить о проблемах со здоровьем. 

  • Кислотный рефлюкс (изжога)

Когда нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера, содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что является причиной появления тошноты, горечи во рту.

Почему появляется горечь во рту
Почему появляется горечь во рту
depositphotos.com

  • Беременность

Часто можно услышать, что многие женщины в положении жалуются на горькие или металлический вкус во рту во время беременности. Это связано с гормональными изменениями, но после первого триместра, как правило, проходит. 

  • Заболевания ротовой полости

Причиной горечи во рту могут быть периодонтит, воспаление десен, кариес. 

  • Некоторые лекарства

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Появление горечи во рту – побочный эффект некоторых медикаментов. Чаще всего это происходит после приема антибиотиков, антигистаминных средств, противоопухолевых препаратов.

Почему появляется горечь во рту
Почему появляется горечь во рту
Depositphotos.com

  • Инфекции

Горечь во рту может появляться во время простуды или гриппа.

Как избавиться от горечи во рту?

  • Пить много воды
  • Cледить за гигиеной ротовой полости
  • Посещать стоматолога два раза в год
  • Если есть склонность к изжоге, то ограничить потребление острой, жирной пищи

Ранее мы писали, почему на теле появляются синяки.

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Теги: горечь во рту, причины
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Источник: ivona.bigmir.net

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