Почему появляется горечь во рту
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Горечь во рту ощущал каждый хотя бы раз в жизни. Но, если это ощущение появляется регулярно, то нельзя его игнорировать. Затяжное чувство горечи во рту может говорить о проблемах со здоровьем.
- Кислотный рефлюкс (изжога)
Когда нарушается работа нижнего пищеводного сфинктера, содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что является причиной появления тошноты, горечи во рту.
- Беременность
Часто можно услышать, что многие женщины в положении жалуются на горькие или металлический вкус во рту во время беременности. Это связано с гормональными изменениями, но после первого триместра, как правило, проходит.
- Заболевания ротовой полости
Причиной горечи во рту могут быть периодонтит, воспаление десен, кариес.
- Некоторые лекарства
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Появление горечи во рту – побочный эффект некоторых медикаментов. Чаще всего это происходит после приема антибиотиков, антигистаминных средств, противоопухолевых препаратов.
- Инфекции
Горечь во рту может появляться во время простуды или гриппа.
Как избавиться от горечи во рту?
- Пить много воды
- Cледить за гигиеной ротовой полости
- Посещать стоматолога два раза в год
- Если есть склонность к изжоге, то ограничить потребление острой, жирной пищи
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