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Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом

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Узнайте, что нужно добавить в рацион.
Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом
Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом
Pinterest.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, что необходимо включить в рацион летом и как жара влияет на организм. 

Диетолог отметила, что летняя жара влияет на работу многих функций нашего организма, даже если мы не чувствуем явных изменений в самочувствии. Больше всего  от жары страдают пожилые люди и маленькие дети. Это потому, что у детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы, а у пожилых они уже не работают исправно.

Люди, которые принимают лекарства должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру тела.

Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом
Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом
Pinterest.com

“Летняя“ еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предотвратить перегрев и тепловой удар.

Большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. Из овощей - это листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры.

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Что касается фруктов, то идеальной пищей в жару считаются арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые “диетические“ напитки с подсластителями. Такие фрукты, в которых содержится 90-95% воды, помогают поддерживать водный баланс и очищают организм.

Также все листовые овощи оказывают охлаждающий эффект. Особенно полезны темно-зеленые, с легкой горчинкой сорта листового салата, а также петрушка и свекла.

Кроме этого овощи и фрукты богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.

Диетолог советует отдавать предпочтение фруктам. Сладкие напитки - лимонад, газированную воду, компот, соки нужно исключить!

Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом
Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть летом
facebook.com/svetlanafus/

Ранее мы писали, что нужно знать о фруктах летом.

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Теги: продукты, советы диетолога, Светлана Фус
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Источник: facebook.com

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