Сильное сердцебиение не является болезнью – это либо физиологическое состояние организма, либо симптом одного из множества заболеваний.

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Частое сердцебиение может возникать по разным причинам. Ivona расскажет, когда стоит на это обратить внимание.

Врачи частое сердцебиение называют тахикардией. Раньше ее диагностировали людям старше 60, сегодня же тахикардия может развиться и у молодых.

Что такое тахикардия?

Тахикардия – это чрезмерно частый ритм сердца, о котором обычно говорят при частоте сердечных сокращений больше 90 ударов в минуту. Она может возникнуть у любого здорового человека при большой физической нагрузке, при стрессе, волнении, высокой температуре. В таких случаях тахикардия связана с выбросом адреналина и считается естественной, необходимой организму. Также она может быть проявлением каких-либо заболеваний, не связанных с заболеваниями сердца и возникать у пациентов с патологией щитовидной железы, у больных с недостаточной функцией легких и т.д. Таким образом, тахикардия может быть либо самостоятельным заболеванием, либо проявлением заболеваний сердечно-сосудистой системы.





Частое сердцебиение: основные причины и когда стоит начать беспокоиться depositphotos.com

Причины тахикардии:

Самые распространенные причины частого пульса:

повреждение сердечной мышцы;

сердечно-сосудистые заболевания;

врождённые пороки сердца;

анемия;

физическая нагрузка;

потребление алкоголя;

приём лекарственных препаратов;

курение;

гиперфункция щитовидной железы;

употребление напитков, содержащих кофеин.

стресс

Симптомы тахикардии:

Нехватка воздуха;

боль в груди;

головокружение

слабость

снижение артериального давления

Когда следует обратиться к врачу?

Если сердцебиение учащается без причины, то стоит обратиться к врачу, чтобы установить диагноз.

Если кроме частого сердцебиения еще наблюдается затруднение дыхания и появилась боль в груди, то стоит вызывать скорую.

Частое сердцебиение: основные причины и когда стоит начать беспокоиться depositphotos.com

Как предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы?

Физическая активность

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Регулярные физические нагрузки – это не только красивая фигура, но и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от курения

Причиной появление тахикардии может быть курение. Поэтому стоит отказаться от этой вредной привычки.

Поддерживание оптимального веса

Лишние килограммы негативно влияют на работу сердца, поэтому следует нормализовать вес.

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