Признаки того, что организму не хватает кальция
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О том, что кальций необходим детскому организму знают все. Но почему то забывают, что это минерал нужен и взрослым. Ведь около 70% нашего скелета состоит из этого минерала. Кальций способствует нормальной свертываемости крови, регулирует сердечный ритм, участвует в сокращении и расслаблении мышц. И если организму не хватает кальция, то могут начаться проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, как определить дефицит кальция.
- Судороги в ногах
Когда организму не хватает кальция, то могут наблюдаться ночные судороги в икрах и подколенных сухожилиях.
- Бессонница
Кальций способствует выработке гормона сна, серотонина. Поэтому если появились проблемы со сном, то не нужно их игнорировать и списывать все на усталость, попробуйте добавить в свой рацион продукты, в которых содержится кальций.
- Трещины, сколы зубов
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Еще с детства мы знаем, что кальций очень важен для здоровья зубов. Появление кариеса, изменения цвета и хрупкость зубов могут быть причиной дефицита этого минерала.
- Сухость кожи, ослабленные ногти
Если ногти стали ломаться и ухудшилось состояние кожи, не нужно сразу бежать за бьюти-средствами. Причина может быть в дефиците кальция, пересмотрите свой рацион.
- Высокое артериальное давление
Многие минералы принимают участие в нормализации артериального давления, среди которых кальций считается одним из главных. Потребление достаточного количества кальция помогает предотвратить появление гипертонии и уменьшить ее возможные осложнения.
- Проблемы с волосами
Если волосы начали выпадать или стали сухими, то это признак дефицита кальция.
- Боль в суставах и костях
Если организму будет не хватать кальция, то костные ткани могут потерять свою плотность, что приведет к развитию артрита и артроза.
- Искривление осанки
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Когда кости ослабевают из-за недостатка кальция, наш организм реагирует на это искривлением осанки. Могут появиться боли в шее и спине.
Ранее мы писали источники кальция для взрослых.
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