Дефицит кальция очень опасен.

Признаки того, что организму не хватает кальция Pinterest.com

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О том, что кальций необходим детскому организму знают все. Но почему то забывают, что это минерал нужен и взрослым. Ведь около 70% нашего скелета состоит из этого минерала. Кальций способствует нормальной свертываемости крови, регулирует сердечный ритм, участвует в сокращении и расслаблении мышц. И если организму не хватает кальция, то могут начаться проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, как определить дефицит кальция.

Судороги в ногах

Когда организму не хватает кальция, то могут наблюдаться ночные судороги в икрах и подколенных сухожилиях.

Бессонница

Кальций способствует выработке гормона сна, серотонина. Поэтому если появились проблемы со сном, то не нужно их игнорировать и списывать все на усталость, попробуйте добавить в свой рацион продукты, в которых содержится кальций.



Признаки того, что организму не хватает кальция Pinterest.com

Трещины, сколы зубов

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Еще с детства мы знаем, что кальций очень важен для здоровья зубов. Появление кариеса, изменения цвета и хрупкость зубов могут быть причиной дефицита этого минерала.

Сухость кожи, ослабленные ногти

Если ногти стали ломаться и ухудшилось состояние кожи, не нужно сразу бежать за бьюти-средствами. Причина может быть в дефиците кальция, пересмотрите свой рацион.

Высокое артериальное давление

Многие минералы принимают участие в нормализации артериального давления, среди которых кальций считается одним из главных. Потребление достаточного количества кальция помогает предотвратить появление гипертонии и уменьшить ее возможные осложнения.



Признаки того, что организму не хватает кальция Pinterest.com

Проблемы с волосами

Если волосы начали выпадать или стали сухими, то это признак дефицита кальция.

Боль в суставах и костях

Если организму будет не хватать кальция, то костные ткани могут потерять свою плотность, что приведет к развитию артрита и артроза.

Искривление осанки

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Когда кости ослабевают из-за недостатка кальция, наш организм реагирует на это искривлением осанки. Могут появиться боли в шее и спине.

Ранее мы писали источники кальция для взрослых.