Узнайте советы для полноценного и здорового сна.

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Для отдыха и восстановления большинству здоровых людей необходимо спать 7-9 часов в сутки. Но на практике часто мы сокращаем это время, в надежде компенсировать разницу на выходных. На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун рассказала,почему это не лучшая идея.

“Отсыпание“ действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой “оси стресса“ гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Но если с понедельника снова продолжить спать меньше, чем нужно – все негативные последствия недостатка сна вернутся. К тому же, “отсыпание“ на выходных не способно в долгосрочной перспективе уберечь от проблем, которыми грозит недостаток сна - уточнила глава Минздрава

Исследования утверждают: за выходные люди не смогут компенсировать недельный пробел во сне. Кроме того, “отсыпание“ на выходных может иметь и негативный эффект – вызвать так называемый “социальный джетлаг“. Со временем сбивается режим, и нам сложно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник.



Ульяна Супрун рассказала, как правильно выспаться на выходных pinterest

Что делать, когда вы недоспали в течение недели:

Можно позволить себе в выходной поспать не более одного дополнительного часа. При необходимости – вздремните 20-30 минут в день – так вы сможете быстро восстановить силы.

Не спите днем по несколько часов, ведь это нарушит внутренние часы организма, вызвав своеобразный “сбой“, вызвать неконтролируемое чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

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Ульяна Супрун советует пытаться спать полноценно в течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон.

К чему приводят недосыпы:

Ожирение. При регулярных недосыпах организм пытается получить энергию с пищей. При этом есть хочется сильнее, чем нужно для восполнения сил.

Диабет, проблемы с сердцем и ранняя смерть.

Чувство тревоги.

Замедление мыслительных реакций и координации движений, снижение иммунитета, ухудшение самочувствия. Растет риск заболеть ОРВИ.

Нарушается выработка гормонов.

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