Как спасаться от жары летом: полезные советы

Эксперты подсказали, что следует есть, пить и надевать в жару.

Каждый год летом в Украине наступает жара. Однако многие из нас забывают об элементарных правилах, как вести себя, когда на градуснике больше 30 по Цельсию. Корреспондент “Вікна-новини“ на СТБ Эмма Антонюк вместе с экспертами поделилась советами в сюжете, что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

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Большинство людей спасаются от жары с помощью мороженого. Однако пользы и вреда от такого рецепта – 50 на 50.

Диетолог и владелица клиники, где учат правильно питаться, – Людмила Гончарова – признается, что последний раз ела мороженое много лет назад, ведь сахар в жару – это издевательство над организмом. А вот вода, отмечает специалист, – лучший вариант в жаркое время. И чем больше ее пить, тем лучше. От газированных и сладких напитков следует отказаться.

Диетолог Людмила Гончарова пресс-служба

“В такую жару нужно пить очень много воды. Стараться, если нет избыточного веса, употреблять 40 мл на килограмм веса. Плюс еще литр, потому что летом у нас увеличивается потоотделение“, – отмечает диетолог.

Что можно, а чего нельзя делать летом:

Из одежды лучше выбирать вещи из натуральных тканей и светлых цветов.

Читай также: Что делать при тепловых травмах Из вкусностей – радовать себя фруктами и ягодами, обязательно мытыми.

Из вкусностей – радовать себя фруктами и ягодами, обязательно мытыми. Овощи и мясо лучше варить, запекать в рукаве, готовить в духовке или на гриле. А от копчёностей, маринадов и консерваций следует отказаться. Каждый прием пищи может облегчить или усложнить ваше самочувствие во время жары. Поэтому прежде чем сетовать на погоду, вспомните, чем сегодня обедали.

Если плохо чувствуете себя в жару, с 10:00 до 16:00, стоит оставаться в прохладных помещениях.

Загорайте утром или после обеда.

Используйте минимум косметики, чтобы не ухудшить состояние кожи.

Врач Александр Подлесоцкий пресс-служба

Семейный врач Александр Подлесоцкий предупреждает: “Жирные крема и основы забивают поры. Косметические средства ухудшают теплоотдачу“.

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