Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов

Комментариев: 2
Эксперты подсказали, что следует есть, пить и надевать в жару.
Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов
Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов
pinterest.com

Каждый год летом в Украине наступает жара. Однако многие из нас забывают об элементарных правилах, как вести себя, когда на градуснике больше 30 по Цельсию. Корреспондент “Вікна-новини“ на СТБ Эмма Антонюк вместе с экспертами поделилась советами в сюжете, что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

Читай также: Какие витамины нужны летом

Большинство людей спасаются от жары с помощью мороженого. Однако пользы и вреда от такого рецепта - 50 на 50.

Диетолог и владелица клиники, где учат правильно питаться, - Людмила Гончарова - признается, что последний раз ела мороженое много лет назад, ведь сахар в жару - это издевательство над организмом. А вот вода, отмечает специалист, - лучший вариант в жаркое время. И чем больше ее пить, тем лучше. От газированных и сладких напитков следует отказаться. 

“В такую жару нужно пить очень много воды. Стараться, если нет избыточного веса, употреблять 40 мл на килограмм веса. Плюс еще литр, потому что летом у нас увеличивается потоотделение“, – отмечает диетолог.

Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов
Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов
pinterest.com

Читай также: Как питаться в жару?

Что можно, а чего нельзя делать летом:

  • Из одежды лучше выбирать вещи из натуральных тканей и светлых цветов.
  • Из вкусностей - радовать себя фруктами и ягодами, обязательно мытыми.
  • Овощи и мясо лучше варить, запекать в рукаве, готовить в духовке или на гриле. А от копчёностей, маринадов и консерваций следует отказаться. Каждый прием пищи может облегчить или усложнить ваше самочувствие во время жары. Поэтому прежде чем сетовать на погоду, вспомните, чем сегодня обедали.
  • Если плохо чувствуете себя в жару, с 10:00 до 16:00, стоит оставаться в прохладных помещениях.
  • Загорайте утром или после обеда.
  • Используйте минимум косметики, чтобы не ухудшить состояние кожи.

Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов
Как спасаться от жары летом: ТОП-7 полезных советов
pinterest.com

Семейный врач Александр Подлесоцкий предупреждает: “Жирные крема и основы забивают поры. Косметические средства ухудшают теплоотдачу“.

Ранее мы рассказывали, как не отравиться грибами летом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: жара, как спастись от жары, летняя жара, здоровье летом, лето 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.06.2019, 06:37
Оценка:  0
гость
СУПРУН СКОРО НЕ БУДЕТ !!!!!!
mirbigstar    13.06.2019, 23:17
Оценка:  +2
mirbigstar
А где советы от Супрун?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь