Узнайте, почему нужно правильно оценить состояние своего тела.

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На своей страничке в Facebook популярный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, почему нужно знать процент жира.

Фус отметила, что когда начинаешь худеть, то следишь за своим весом. Каждое утро, становясь на весы, ожидаешь увидеть ту цифру, которая дает уверенность, что цель близко. Но всегда цифра на весах говорит о том, что теряется именно жировая масса? Что, собственно, и должно происходить при грамотном похудении.



Наша вес - это не только жир, как многим кажется. В нашем теле есть вода, составляет от 55 до 75% в зависимости от возраста и образа жизни. Есть мышцы - их вес зависит от конституционного типа и физической активности. Есть кости, внутренние органы, имеют свой вес. И жир, содержание которого тоже зависит от конституции, возраста и образа жизни. В среднем количество жира должно составлять от 16 до 32%.



Диетолог рассказала, почему важно знать процент жира depositphotos.com

Поэтому, прежде чем худеть, надо знать свой процент жира. Плохо, если вы будете сбрасывать вес водой и мышцами. Это вредно для здоровья, замедляет обмен веществ, нарушает работу внутренних органов, приводит к болезням.

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Для решения проблем с весом на практике необходима оценка состава тела. Определить и контролировать процент содержания жира, мышечной массы и воды в организме - единственный способ оценки эффективности вашего плана питания и тренировок. Ведь на глаз определить соотношение жировой и мышечной ткани нельзя.



Очень часто при недостатке полезных веществ в питании и неправильно подобранной системе тренировок “вянет“ мышечная масса, или просто выходит вода. И важно вовремя определить, в правильном ли направлении идет процесс, может стоит поменять питания или программу тренировок?



Диетолог рассказала, почему важно знать процент жира depositphotos.com

Содержание и распределение жировой ткани

Состав тела, то есть процентное содержание костной массы, мышечной, жировой ткани и воды

Степень ожирения внутренних органов

Метаболический возраст

Для этого необходимо пройти тест биоимпедансометрии. Это метод определения состава тела, основанный на измерении электрического сопротивления тканей организма.В результате исследования мы сможем узнать:

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