Узнайте, что нужно делать.

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Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы людей. Жизнь этих людей зависит от тех, кто принимает сознательное решение сдать кровь. МОЗ сообщает, что в Украине втрое меньше доноров, чем рекомендует ВОЗ, 70% украинских доноров сдают кровь только один раз.

Об острой потребности донорской крови большинство людей узнает только тогда, когда близкий человек попадает в беду и срочно нуждается в переливании. 14 июня отмечается Всемирный день донора. МОЗ подготовило подборку рекомендаций, как правильно сдавать кровь.

Как стать донором

Донором крови или плазмы может стать каждый здоровый гражданин Украины в возрасте от 18 лет весом не менее 50 кг. Чтобы стать донором крови, нужно обратиться в пункт сдачи крови, взять с собой документ, удостоверяющий личность.

В пункте донации вы получите подробную информацию о донорстве, свои права и обязанности, заполните анкету донора.

Перед процедурой обязательны собеседование с врачом, медицинский осмотр и лабораторные исследования.

Все процедуры длятся около часа.

Не забудьте взять у врача справку: человеку, который стал донором крови, предоставляются два выходных дня.

После сдачи крови должно пройти не менее 60 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать кровь. Мужчинам рекомендуется сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам - 4 раз в год.

Как правильно сдавать кровь depositphotos.com

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Стандартный объем одной кроводачи 450 мл + 40 мл крови для анализов (около 10% от общего объема крови).

накануне откажитесь от жирной, жареной, острой и копченой пищи, молочных продуктов и яиц. Рекомендуется сладкий чай, компот, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, соки, морсы, , минеральная вода, овощи, фрукты (кроме бананов). Утром обязательно легко позавтракайте.

не употребляйте алкоголь и энергетические напитки за 48 часов (2 суток) до процедуры сдачи крови, лекарственные средства за 72 часа (3 суток), не курите в течение двух часов до процедуры и 2-3 часа после.

после сдачи крови отдохните в течение 10 минут, съешьте легкую пищу и выпейте сладкий чай;

в течение следующих 12 часов постарайтесь избегать интенсивных физических нагрузок.

Как правильно сдавать кровь depositphotos.com

Независимо от давности заболевания и результатов лечения, донорами крови не могут те, у кого есть следующие заболевания:

СПИД, носители ВИЧ-инфекции, сифилиса врожденного или приобретенного, вирусного гепатита, все формы туберкулеза, бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, эхинококкоз, токсоплазмоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз .

соматические заболевания

злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, полное отсутствие слуха и (или) речи, психические заболевания, наркомания, алкоголизм, сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь II-III ст., ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, аритмия, тромбофлебит , пороки сердца)

болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, пневмосклероз)

болезни органов пищеварения (ахилический гастрит, язвенная болезнь желудка )

заболевания печени и желчных путей (хронические заболевания печени, в том числе токсической природы и неясной этиологии, калькулезный холецистит, цирроз печени);

заболевания почек (диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь)

заболевания соединительной ткани, лучевая болезнь, болезни эндокринной системы,

глазные болезни (высокая миопия - 5 диоптрий и более, трахома, полная слепота)

заболевания кожи (псориаз, эритродермия, экзема, красная волчанка, пузырчатые дерматозы)

остеомиелит, оперативные вмешательства по поводу ампутации или резекции органа и трансплантации органов и тканей.

Как правильно сдавать кровь depositphotos.com

при осмотре врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарств, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваниях. Во время сдачи крови сообщите персонал, если вы чувствуете себя плохо. Обязательно сообщайте врачу о возможных осложнениях при сдаче крови.

Что делать после сдачи крови:

отдохните в течение 10 минут

съешьте легкую пищу и выпейте сладкий чай;

в течение 2-3 часов не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;

старайтесь избегать интенсивных физических нагрузок в течение следующих 12 часов;

старайтесь часто и регулярно питаться в течение двух суток;

пейте много жидкости в течение суток;

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