Часто синяки не представляют никакой угрозы для здоровья человека, однако в некоторых ситуациях они могут свидетельствовать о наличии другого, более серьезного заболевания.

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Синяки – это последствия повреждений капилляров, расположенных под кожей. Когда гематома появляется из-за удара или другого физического воздействия на мягкие ткани (например, если прищемить палец то вопроса не возникает, откуда это. Но что делать, если на синяки появляются без видимой на то причины? Ivona расскажет, почему так происходит.

Прием некоторых лекарственных препаратов

Такие медикаменты как антиагреганты ( ацетилсалициловая кислота), антикоагулянты (гепарин), антитромботические средства (клопидогрель) могут влиять на свертываемость крови, что способствует появлению гематом.



Почему на теле появляются синяки: медицинские причины depositphotos.com

Дефицит витаминов C, P

Если в организме дефицит витамина С и Р, то могут появляться синяки. Не стоит забывать, что аскорбиновая кислота участвует в регуляции свертывания крови, а витамин Р отвечает за эластичность капилляров.

Чрезмерное мышечное напряжение

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Тренировки с большим весом без разминки приводят к микроскопическим разрывам мышечных волокон, что и является причиной появления гематом.



Почему на теле появляются синяки: медицинские причины depositphotos.com

Заболевания, связанные с нарушениями свёртываемости крови

Это может быть симптомом болезни Виллебранда, тромбофилия, тромбоцитопения.

Существующий или развивающийся диабет

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Диабет влияет не только на уровень сахара в крови, но и на весь организм. Так нарушается кровообращение: сосуды становятся ломкими, свертываемость крови становится хуже.

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