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Признаки того, что печень переполнена токсинами

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Cтоит обратить внимание на некоторые признаки.
Признаки того, что печень переполнена токсинами
Признаки того, что печень переполнена токсинами
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Каждый день печень фильтрует кровь и выводит токсины из клетки, которые уже не нужны организму. Она также отвечает за синтез углеводов и жиров. Она накапливает витамины A, D, E, K. Но со временем печень  “загрязняется“ и уже не может выполнять свои функции, что негативно сказывается на здоровье. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание

  • Боль или тяжесть в верхней части живота

Если в вашем рационе много жирного, это может спровоцировать увеличение печени, что приведет к дополнительному давлению на грудную клетку и верхнюю часть брюшной полости.

Признаки того, что печень переполнена токсинами
Признаки того, что печень переполнена токсинами
depositphotos.com

  • Тошнота 

Если после того, как вы съедаете что-то жирное  начинаете чувствовать себя плохо: появляется тяжесть в кишечнике, тошнота, головокружение, то это признак проблем с печенью.

  • Высыпания

Проблемы с печенью могут повлиять на внешний вид: очень часто появляются раздражения и сыпь. 

  • Усталость и слабость

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Те, у кого проблемы с печенью часто чувствуют усталость, у них нет аппетита. Если даже после отдыха усталость не проходит, то обратитесь к врачу.

Признаки того, что печень переполнена токсинами
Признаки того, что печень переполнена токсинами
depositphotos.com

  • Жар

Температура может сопровождаться болями в животе и постоянным чувством усталости.

  • Боль в мышцах

Если стали появляться синяки, ноги начали опухать, и при этом болят мышцы и суставы, то это может быть нарушение работы печени.

  • Изменение цвета мочи и стула

При проблемах с печенью моча часто становится темнее, а стул светлее.

  • Зуд тела

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Ваша кожа может чесаться из-за застоя желчи. Так тело реагирует на все накопленные токсины, которые печень не смогла обезвредить.

Признаки того, что печень переполнена токсинами
Признаки того, что печень переполнена токсинами
depositphotos.com

Какие продукты нужно исключить:

Чтобы печени было легче работать пересмотрите свой рацион и откажитесь от:

  • алкоголя
  • жирной пище
  • не злоупотребляйте обезболивающими

Продукты для здоровой печени:

В рационе должны присутствовать:

  • творог.
  • куркума
  • мед.
  • каши из цельнозерновых круп.
  • фрукты: печеные яблоки, бананы, персики, абрикосы и груши.
  • овощи: тыква, морковь, свекла, цветная капуста, кабачки.

Ранее мы писали, какие продукты выводят токсины из организма. 

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Теги: проблемы с печенью, признаки, токсины
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Источник: ivona.bigmir.net

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