Признаки того, что печень переполнена токсинами
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Каждый день печень фильтрует кровь и выводит токсины из клетки, которые уже не нужны организму. Она также отвечает за синтез углеводов и жиров. Она накапливает витамины A, D, E, K. Но со временем печень “загрязняется“ и уже не может выполнять свои функции, что негативно сказывается на здоровье. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание
- Боль или тяжесть в верхней части живота
Если в вашем рационе много жирного, это может спровоцировать увеличение печени, что приведет к дополнительному давлению на грудную клетку и верхнюю часть брюшной полости.
- Тошнота
Если после того, как вы съедаете что-то жирное начинаете чувствовать себя плохо: появляется тяжесть в кишечнике, тошнота, головокружение, то это признак проблем с печенью.
- Высыпания
Проблемы с печенью могут повлиять на внешний вид: очень часто появляются раздражения и сыпь.
- Усталость и слабость
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Те, у кого проблемы с печенью часто чувствуют усталость, у них нет аппетита. Если даже после отдыха усталость не проходит, то обратитесь к врачу.
- Жар
Температура может сопровождаться болями в животе и постоянным чувством усталости.
- Боль в мышцах
Если стали появляться синяки, ноги начали опухать, и при этом болят мышцы и суставы, то это может быть нарушение работы печени.
- Изменение цвета мочи и стула
При проблемах с печенью моча часто становится темнее, а стул светлее.
- Зуд тела
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Ваша кожа может чесаться из-за застоя желчи. Так тело реагирует на все накопленные токсины, которые печень не смогла обезвредить.
Какие продукты нужно исключить:
Чтобы печени было легче работать пересмотрите свой рацион и откажитесь от:
- алкоголя
- жирной пище
- не злоупотребляйте обезболивающими
Продукты для здоровой печени:
В рационе должны присутствовать:
- творог.
- куркума
- мед.
- каши из цельнозерновых круп.
- фрукты: печеные яблоки, бананы, персики, абрикосы и груши.
- овощи: тыква, морковь, свекла, цветная капуста, кабачки.
Ранее мы писали, какие продукты выводят токсины из организма.
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