Cтоит обратить внимание на некоторые признаки.

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Каждый день печень фильтрует кровь и выводит токсины из клетки, которые уже не нужны организму. Она также отвечает за синтез углеводов и жиров. Она накапливает витамины A, D, E, K. Но со временем печень “загрязняется“ и уже не может выполнять свои функции, что негативно сказывается на здоровье. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание

Боль или тяжесть в верхней части живота

Если в вашем рационе много жирного, это может спровоцировать увеличение печени, что приведет к дополнительному давлению на грудную клетку и верхнюю часть брюшной полости.



Признаки того, что печень переполнена токсинами depositphotos.com

Тошнота

Если после того, как вы съедаете что-то жирное начинаете чувствовать себя плохо: появляется тяжесть в кишечнике, тошнота, головокружение, то это признак проблем с печенью.

Высыпания

Проблемы с печенью могут повлиять на внешний вид: очень часто появляются раздражения и сыпь.

Усталость и слабость

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Те, у кого проблемы с печенью часто чувствуют усталость, у них нет аппетита. Если даже после отдыха усталость не проходит, то обратитесь к врачу.



Признаки того, что печень переполнена токсинами depositphotos.com

Жар

Температура может сопровождаться болями в животе и постоянным чувством усталости.

Боль в мышцах

Если стали появляться синяки, ноги начали опухать, и при этом болят мышцы и суставы, то это может быть нарушение работы печени.

Изменение цвета мочи и стула

При проблемах с печенью моча часто становится темнее, а стул светлее.

Зуд тела

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Ваша кожа может чесаться из-за застоя желчи. Так тело реагирует на все накопленные токсины, которые печень не смогла обезвредить.



Признаки того, что печень переполнена токсинами depositphotos.com

Какие продукты нужно исключить:

Чтобы печени было легче работать пересмотрите свой рацион и откажитесь от:

алкоголя

жирной пище

не злоупотребляйте обезболивающими

Продукты для здоровой печени:

В рационе должны присутствовать:

творог.

куркума

мед.

каши из цельнозерновых круп.

фрукты: печеные яблоки, бананы, персики, абрикосы и груши.

овощи: тыква, морковь, свекла, цветная капуста, кабачки.

Ранее мы писали, какие продукты выводят токсины из организма.