Несмотря на то, что нахождение на солнце требует определенных мер предосторожности, полностью избегать солнца вредно для здоровья.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала какого витамина часто не хватает организму и как это исправить.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что все привыкли думать, что витамины поступают в наш организм исключительно из продуктов, которые мы потребляем. Но есть уникальный витамин, который человек может получать прямо от солнца - это витамин D.



Таким образом покрывается до 80-90% потребностей в форме витамина D3. А остальные - обеспечивается едой, содержащей биологически активную форму в виде витамина D2.



Витамин D контролирует многие процессы в нашем организме, в том числе усвоение кальция, фосфора. Например, без него усваивается только 10-15% кальция из пищи. Он укрепляет костную и мышечную ткань, помогает бороться с депрессией и противостоять вирусам и бактериям, кожным заболеваниям и диабету.

Даже весной и летом может быть дефицит витамина D.



Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм pinterest

Почему это происходит?Потому что, к сожалению, мы не бываем достаточно на солнце, а наша пища может быть бедной на этот витамин. Кроме того, эффективность синтеза кожей витамина уменьшается с возрастом, при острых, а особенно - при хронических заболеваниях печени и почек.

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И это тревожит, поскольку дефицит витамина D является одним из самых распространенных факторов возникновения проблем со здоровьем в мире. По разным оценкам от 50 до 90% детей и взрослых испытывают его недостаток. Низкий уровень витамина D ассоциируют с частыми переломами, проблемами с сердцем, артериальной гипертензией и некоторыми онкологическими заболеваниями.



Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм pinterest

вы находитесь 15 мин. на солнце с открытыми конечностями,

на солнце вы находитесь в солнечные дни, между 10 и 15 часами,

вы не используете крем с УФ-фильтрами, который блокирует синтез витамина D.

Чтобы летом получить дневную потребность в нем, не нужно жариться на солнце часами, вполне достаточно быть 10-15 минут на солнце.Однако при условии, что :

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Необходимо быть очень аккуратными во время пребывания на солнце, особенно это касается людей со светлой кожей. Солнечные ванны cтоит принимать дозировано, по чуть-чуть увеличивая время пребывания на солнце до 15 минут. Не забывайте, что несмотря на важность солнца для синтеза витамина D, УФ-излучения является канцерогенным фактором.



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