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Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм

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Несмотря на то, что нахождение на солнце требует определенных мер предосторожности, полностью избегать солнца вредно для здоровья.
Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм
Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала какого витамина часто не хватает организму и как это исправить.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“  отметила, что все привыкли думать, что витамины поступают в наш организм исключительно из продуктов, которые мы потребляем. Но есть уникальный витамин, который человек может получать прямо от солнца - это витамин D.

Таким образом покрывается до 80-90% потребностей в форме витамина D3. А остальные - обеспечивается едой, содержащей биологически активную форму в виде витамина D2.

Витамин D контролирует многие процессы в нашем организме, в том числе усвоение кальция, фосфора. Например, без него усваивается только 10-15% кальция из пищи. Он укрепляет костную и мышечную ткань, помогает бороться с депрессией и противостоять вирусам и бактериям, кожным заболеваниям и диабету.
Даже весной и летом может быть дефицит витамина D.

Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм
Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм
pinterest

Почему это происходит?
Потому что, к сожалению, мы не бываем достаточно на солнце, а наша пища может быть бедной на этот витамин. Кроме того, эффективность синтеза кожей витамина уменьшается с возрастом, при острых, а особенно - при хронических заболеваниях печени и почек.

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И это тревожит, поскольку дефицит витамина D является одним из самых распространенных факторов возникновения проблем со здоровьем в мире. По разным оценкам от 50 до 90% детей и взрослых испытывают его недостаток. Низкий уровень витамина D ассоциируют с частыми переломами, проблемами с сердцем, артериальной гипертензией и некоторыми онкологическими заболеваниями.

Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм
Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм
pinterest

Сколько солнца нам нужно?
Чтобы летом получить дневную потребность в нем, не нужно жариться на солнце часами, вполне достаточно быть 10-15 минут на солнце.

Однако при условии, что :

  • вы находитесь 15 мин. на солнце с открытыми конечностями,
  • на солнце вы находитесь в солнечные дни, между 10 и 15 часами,
  • вы не используете крем с УФ-фильтрами, который блокирует синтез витамина D.

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Необходимо быть очень аккуратными во время пребывания на солнце, особенно это касается людей со светлой кожей. Солнечные ванны cтоит принимать дозировано, по чуть-чуть увеличивая время пребывания на солнце до 15 минут. Не забывайте, что несмотря на важность солнца для синтеза витамина D, УФ-излучения является канцерогенным фактором.

Ранее мы писали, в каких продуктах содержится витамин молодости. 

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Теги: солнце, витамин D, советы диетолога
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Источник: facebook.com

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