Исследования связывают ношение высоких каблуков с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах.

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун рассказала, что длительное ношение обуви на высоких каблуках может нанести вред здоровью ног и спины.

“Вы можете носить каблуки, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит, и каблук правильно расположен посередине пятки. Но не забывайте, что длительное ношение обуви на высоких каблуках может нанести вред здоровью ног и спины, поэтому чередуйте красивое с удобным“, - рассказала Супрун.

Супрун рассказала, как высокий каблук может навредить здоровью pinterest

Исследования связывают ношение высоких каблуков с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться. В то же время высокие каблуки повышают уверенность в себе.

Высокие каблуки могут менять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращение икроножных мышц.

Хотя, как ни странно, исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала — в течение 1-3 лет.

Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени, увеличивается риск появления остеоартроза.

На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблук, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.

Высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы — когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются. К факторам риска, которые могут способствовать появлению “косточки”, входит также ношение слишком узкой обуви, ревматоидный артрит и наследственность.

Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

Супрун рассказала, как высокий каблук может навредить здоровью pinterest

Как уменьшить вред от ношения высоких каблуков:

Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц. 2 Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкая может вызвать врастание ногтей. Чтобы этого избежать, во время выбора обуви стоит иметь с собой вырезанную картонку, которая повторяет форму вашей ступни. Если она не влезает в обувь — такую обувь лучше не брать.

Чем больше вы весите, тем больше нагрузка на пальцы. Поэтому беременным на позднем сроке носить каблуки вредно.

Людям, у которых часто бывают отеки, узкая обувь будет пережимать сосуды, натерать ногу до крови. Узнать причину отеков можно у кардиолога. На период лечения откажитесь от каблуков.

Носите сменную обувь. На каблуках не хочется ходить пешком. При этом быстрая ходьба помогает человеку избежать гиподинамии, варикоза, снижает риск развития деменции. Гуляйте по городу в кроссовках, а на работе переобувайтесь.

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