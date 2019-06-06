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Названы самые распространенные венерические заболевания

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Ежедневно по всему миру происходит миллион заражений инфекциями, передающимися половым путем.
Названы самые распространенные венерические заболевания
Названы самые распространенные венерические заболевания
depositphotos.com

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Согласно данным ВОЗ, каждый день более 1 миллиона человек в возрасте 15–49 лет заражаются излечимыми инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). В результате этого каждый год происходит более 376 миллионов случаев заражения четырьмя инфекциями: хламидиозом, гонореей, трихомониазом и сифилисом.

Названы самые распространенные венерические заболевания
Названы самые распространенные венерические заболевания
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Что нужно знать об инфекциях, передающимся половым путем:

  • Трихомониаз является наиболее распространенной излечимой ИППП в мире. Его вызывает заражение паразитом в ходе полового акта. Хламидиоз, сифилис и гонорея представляют собой бактериальные инфекции.
  • В числе симптомов ИППП могут быть генитальные язвы, выделения из влагалища или мочеиспускательного канала, боли при мочеиспускании и кровотечение в периоды между месячными у женщин. Однако большинство случаев протекают бессимптомно, и до момента тестирования человек может не подозревать наличия у себя инфекции.
  • Хламидиоз и гонорея являются ведущими причинами воспалительных болезней тазовых органов и бесплодия у женщин. Сифилис на более поздних стадиях может вызывать серьезные сердечно-сосудистые и неврологические расстройства. Все четыре болезни сопровождаются повышенным риском инфицирования ВИЧ и его передачи другим людям.
  • Заражение этими инфекциями во время беременности чревато серьезными последствиям для ребенка, включая мертворождение, смерть новорожденного, низкую массу тела при рождении и преждевременные роды, сепсис, слепоту, пневмонию и врожденные дефекты

Ранее мы писали, как обнаружить венерические заболевания. 

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Теги: венерические заболевания, ВОЗ
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Источник: who.int

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