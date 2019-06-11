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Почему спать долго вредно

Комментариев: 1
Длительный сон может нанести негативные последствия для здоровья.
Почему спать долго вредно
Почему спать долго вредно
pinterest

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Кто не мечтает выспаться? Но одно дело когда “наверстываешь“ упущенные часы после рабочего дурдома,  а другое когда привычка поваляться подольше – это привычка. Ivona расскажет, почему долго спать вредно для здоровья.

  • Ухудшается работа мозга

Если спать больше 10-ти часов, то это негативно влияет на концентрацию внимания и память.

  • Вероятность беременности снижается

Корейские ученые  наблюдали за состоянием здоровья более 650, которые  решились на искусственное оплодотворение. Забеременеть удавалось тем женщинам, которые спали до 8 часов.

Почему спать долго вредно
Почему спать долго вредно
pinterest

  • Приводит к ожирению

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Если вы спите более 10 часов, но при этом занимаетесь физическими нагрузками и следите за питанием, то вероятность набрать лишний вес велика.

  • Повышается риск заболевания диабетом

У людей, которые спят больше 8-ми часов в день, риск заболеть диабетом на 50% выше, чем у тех, кто не любит долго спят.  При этом данная закономерность имела место независимо от прочих факторов заболевания, таких как вес, возраст и привычка курения.

  • Вырастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

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Недостаток сна негативно влияет на здоровье, но избыток тоже может быть причиной развития разных заболеваний. Например, у тех, кто спит больше 10-ти часов чаще диагностируются сердечные заболевания, чем у тех, у кого сон 6-8 часов.

Ранее мы писали, почему может болеть голова.

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Теги: сон, длительный сон
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.06.2019, 13:27
Оценка:  0
гость
Всё зависит от возраста, как вы живёте и чем занимаетесь. Поэтому сколько спать - это индивидуально.
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