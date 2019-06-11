Почему спать долго вредно
Читай также: Что есть в жару
Кто не мечтает выспаться? Но одно дело когда “наверстываешь“ упущенные часы после рабочего дурдома, а другое когда привычка поваляться подольше – это привычка. Ivona расскажет, почему долго спать вредно для здоровья.
- Ухудшается работа мозга
Если спать больше 10-ти часов, то это негативно влияет на концентрацию внимания и память.
- Вероятность беременности снижается
Корейские ученые наблюдали за состоянием здоровья более 650, которые решились на искусственное оплодотворение. Забеременеть удавалось тем женщинам, которые спали до 8 часов.
- Приводит к ожирению
Читай также: Мифы об инсульте: что нужно знать
Если вы спите более 10 часов, но при этом занимаетесь физическими нагрузками и следите за питанием, то вероятность набрать лишний вес велика.
- Повышается риск заболевания диабетом
У людей, которые спят больше 8-ми часов в день, риск заболеть диабетом на 50% выше, чем у тех, кто не любит долго спят. При этом данная закономерность имела место независимо от прочих факторов заболевания, таких как вес, возраст и привычка курения.
- Вырастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Читай также: Продукты, которые укрепляют нервную систему
Недостаток сна негативно влияет на здоровье, но избыток тоже может быть причиной развития разных заболеваний. Например, у тех, кто спит больше 10-ти часов чаще диагностируются сердечные заболевания, чем у тех, у кого сон 6-8 часов.
Ранее мы писали, почему может болеть голова.
Полная версия правил