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ТОП-6 способов подтянуть живот

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Узнайте, что нужно делать.
ТОП-6 способов подтянуть живот
ТОП-6 способов подтянуть живот
pinterest

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Лето уже началось, но еще есть время, чтобы убрать живот. Стоит придерживаться нескольких правил и результат не заставит себя долго ждать.

  • Заниматься аэробикой

Если вы делаете только силовые упражнения, то добавьте аэробику. Такие тренировки сжигают на 67% калорий больше, а значит результата можно добиться быстрее. Но заниматься нужно 3-4 раза в неделю.

ТОП-6 способов подтянуть живот
ТОП-6 способов подтянуть живот
pinterest

  • Употреблять в пищу продукты, которые содержат полезные жиры

Да, чтобы живот был подтянут, нужно есть полезные жиры. В рацион стоит добавить авокадо, оливковое масло,хлеб грубого помола, морского окуня.

  • Включить в рацион растворимые пищевые волокна

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Употребление этих элементов также влияет на форму вашего живота. Чем больше вы едите растворимой клетчатки, тем меньше вероятность, что жир будет откладываться у вас на животе. Эти элементы в большом количестве содержатся в горохе, овсе, бобовых, цитрусовых, яблоках, моркови.

ТОП-6 способов подтянуть живот
ТОП-6 способов подтянуть живот
pinterest

  • Следить за потреблением сахара

Следует сократить потребление сахара, если хотите быть обладательницей плоского живот.

  • Высыпаться

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Люди, которые спят менее 5 часов более склонны к жировым отложениям, чем те, кто спят 6 – 7 часов в сутки. Поэтому стоит следить за своим режимом.

  • Готовить продукты на кокосовом масле

Стоит знать, что кокосовое масло ускоряет обмен веществ, а также обладает антибактериальным и антивирусным свойством.

Ранее мы писали, что есть в жару. 

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Теги: пресс, живот
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Источник: ivona.bigmir.net

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