ТОП-6 способов подтянуть живот
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Лето уже началось, но еще есть время, чтобы убрать живот. Стоит придерживаться нескольких правил и результат не заставит себя долго ждать.
- Заниматься аэробикой
Если вы делаете только силовые упражнения, то добавьте аэробику. Такие тренировки сжигают на 67% калорий больше, а значит результата можно добиться быстрее. Но заниматься нужно 3-4 раза в неделю.
- Употреблять в пищу продукты, которые содержат полезные жиры
Да, чтобы живот был подтянут, нужно есть полезные жиры. В рацион стоит добавить авокадо, оливковое масло,хлеб грубого помола, морского окуня.
- Включить в рацион растворимые пищевые волокна
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Употребление этих элементов также влияет на форму вашего живота. Чем больше вы едите растворимой клетчатки, тем меньше вероятность, что жир будет откладываться у вас на животе. Эти элементы в большом количестве содержатся в горохе, овсе, бобовых, цитрусовых, яблоках, моркови.
- Следить за потреблением сахара
Следует сократить потребление сахара, если хотите быть обладательницей плоского живот.
- Высыпаться
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Люди, которые спят менее 5 часов более склонны к жировым отложениям, чем те, кто спят 6 – 7 часов в сутки. Поэтому стоит следить за своим режимом.
- Готовить продукты на кокосовом масле
Стоит знать, что кокосовое масло ускоряет обмен веществ, а также обладает антибактериальным и антивирусным свойством.
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