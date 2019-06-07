Узнайте, что можно приготовить на пикнике.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какие овощи можно готовить на гриле.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что это хорошая альтернатива обычному приготовлению овоще.



Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями.



Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога pinterest

перец

спаржа

грибы

баклажаны

белокочанная капуста

лук

помидоры

Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле.



Корень сельдерея, петрушки, морковь - все корнеплоды просто созданы для гриля.

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Приготовьте свой собственный соус из известных вам натуральных ингредиентов - маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. С ним приготовленные овощи будут гораздо вкуснее.



На гриле также можно приготовить вкусный десерт - бананы или яблоки.





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