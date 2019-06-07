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Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога

Комментариев: 1
Узнайте, что можно приготовить на пикнике.
Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога
Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога
pinterest

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какие овощи можно готовить на гриле.

Диетолог проекта  “Зважені та щасливі“ отметила, что это хорошая альтернатива обычному приготовлению овоще.

Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями.

Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога
Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога
pinterest

Овощные предложения для гриля большие:

  •  перец
  •  спаржа
  •  грибы
  • баклажаны
  •  белокочанная капуста
  • лук
  • помидоры

Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле.

Корень сельдерея, петрушки, морковь - все корнеплоды просто созданы для гриля.

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Приготовьте свой собственный соус из известных вам натуральных ингредиентов - маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. С ним приготовленные овощи будут гораздо вкуснее.

На гриле также можно приготовить вкусный десерт - бананы или яблоки.


Ранее мы писали, какие продукты провоцируют отечность.

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Теги: советы диетолога, Светлана Фус, овощи на гриле
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Источник: instagram.com

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
BROKER666    07.06.2019, 17:23
Оценка:  0
BROKER666
с каких пор грибы стали овощами?
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