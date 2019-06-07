Какие овощи можно готовить на гриле: совет диетолога
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какие овощи можно готовить на гриле.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что это хорошая альтернатива обычному приготовлению овоще.
Овощи будут вкуснее, если их предварительно замариновать с травами в оливковом масле, натереть чесноком и специями.
Овощные предложения для гриля большие:
- перец
- спаржа
- грибы
- баклажаны
- белокочанная капуста
- лук
- помидоры
Если вы хотите подавать свеклу или картофель в больших кусках, то заранее отварите их, чтобы не тратить много времени для их приготовления на гриле.
Корень сельдерея, петрушки, морковь - все корнеплоды просто созданы для гриля.
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Приготовьте свой собственный соус из известных вам натуральных ингредиентов - маслин, трав, чеснока, бальзамического уксуса, меда, лимонного сока. С ним приготовленные овощи будут гораздо вкуснее.
На гриле также можно приготовить вкусный десерт - бананы или яблоки.
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