Перегрев— одно из наиболее часто встречающихся последствий долгого пребывания в жарком помещении или на солнце.

Что делать при тепловых травмах depositphotos.com

Читай также: Как спастись от жары

Если летом не пить достаточное количество воды и долгое время находится на солнцепеке, то есть большой риск получить тепловую травму.

В МОЗ назвали признаки и симптомы тепловых травм, что делать, если вы или люди рядом получили тепловую травму. Обратите внимание, что признаки и симптомы при тепловых травм могут возникать в любом порядке.

Потница: признаки и симптомы

ярко-красные высыпания на коже шеи, верхней части грудной клетки, в области паха

“Гусиная кожа“ на больших участках тела, исчезает, когда человек попадает в прохладное среду

Что делать

зайти в прохладное помещение с меньшей влажностью воздуха

следить, чтобы область высыпания оставалась сухой

на участки с угревой сыпью можно нанести специальную присыпку, но не мазь или крем

Что делать при тепловых травмах depositphotos.com

боль или судороги в мышцах

Что делать

перейти в прохладное помещение

пить воду

избегать физической активности, пока судороги не пройдут

звонить 103, если: судороги не исчезают дольше часу

Тепловое истощение: признаки и симптомы

Головная боль, тошнота, головокружение, слабость

сильное потоотделение

повышенная температура тела

Что делать при тепловых травмах depositphotos.com

перейти в прохладное помещение

снять одежду, если она из синтетической или плотной ткани

сделать холодную ванну или компрессы из смоченной в воде тканью

давать пить холодную воду маленькими глотками

звонить 103, если: есть рвота, симптомы длятся дольше часа и ухудшаются

Тепловой удар: признаки и симптомы

высокая температура тела (39 º и выше)

горячая, красная, сухая или влажная кожа

головная боль

тошнота

дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь, потеря сознания

Читай также: Правила выживания в жару

Что делать:

звонить 103

пока ждете медицинскую помощь, перейдите в прохладное помещение

положить потерпевшего на спину, снять одежду, если она из синтетической ткани, делать компрессы.

Ранее мы писали, что делать при отравлении медикаментами.