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Что делать при тепловых травмах

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Перегрев— одно из наиболее часто встречающихся последствий долгого пребывания в жарком помещении или на солнце.
Что делать при тепловых травмах
Что делать при тепловых травмах
depositphotos.com

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Если летом не пить достаточное количество воды и долгое время находится на солнцепеке, то есть большой риск получить тепловую травму.

 В МОЗ назвали признаки и симптомы тепловых травм, что делать, если вы или люди рядом получили тепловую травму. Обратите внимание, что признаки и симптомы при тепловых травм могут возникать в любом порядке.

 Потница: признаки и симптомы

  • ярко-красные высыпания на коже шеи, верхней части грудной клетки, в области паха
  • “Гусиная кожа“ на больших участках тела, исчезает, когда человек попадает в прохладное среду

Что делать

  • зайти в прохладное помещение с меньшей влажностью воздуха
  • следить, чтобы область высыпания оставалась сухой
  • на участки с угревой сыпью можно нанести специальную присыпку, но не мазь или крем

Что делать при тепловых травмах
Что делать при тепловых травмах
depositphotos.com

Тепловые судороги: признаки и симптомы

  • боль или судороги в мышцах

Что делать

  • перейти в прохладное помещение
  • пить воду
  • избегать физической активности, пока судороги не пройдут
  • звонить 103, если: судороги не исчезают дольше часу

Тепловое истощение: признаки и симптомы

  • Головная боль, тошнота, головокружение, слабость
  • сильное потоотделение
  • повышенная температура тела

Что делать при тепловых травмах
Что делать при тепловых травмах
depositphotos.com

Что делать:

  • перейти в прохладное помещение
  • снять одежду, если она из синтетической или плотной ткани
  • сделать холодную ванну или компрессы из смоченной в воде тканью
  • давать пить холодную воду маленькими глотками
  • звонить 103, если: есть рвота, симптомы длятся дольше часа и ухудшаются

Тепловой удар: признаки и симптомы

  • высокая температура тела (39 º и выше)
  • горячая, красная, сухая или влажная кожа
  • головная боль
  • тошнота
  • дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь, потеря сознания

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Что делать:

  • звонить 103
  • пока ждете медицинскую помощь, перейдите в прохладное помещение
  • положить потерпевшего на спину, снять одежду, если она из синтетической ткани, делать компрессы.

Ранее мы писали, что делать при отравлении медикаментами. 

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Теги: тепловой удар, потница, МОЗ
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Источник: moz.gov.ua

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