Интуитивное питание коренным образом отличается от диеты.

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Ежедневный и скрупулёзный подсчет калорий многим кажется чуть ли не каторгой и препятствием на пути к желаемому телу. Тогда в ход идет поиск других альтернативных средств. Одним из таких популярных методов является интуитивное питание. Это скорее психологический подход к питанию, который поощряет осознанно обращать внимание на внутренние сигналы голода и насыщения. Вместо того, чтобы считать калории или классифицировать продукты как “хорошие“ или “плохие“, интуитивные едоки стремятся “уважать“ свой голод, сытость и отвергать понятие диеты.

Основные принципы интуитивного питания

1. Откажитесь от “диетического мышления“

Выбросьте диетические книги и журнальные статьи, которые дают вам ложную надежду похудеть быстро, легко и навсегда.

2. Почитайте чувство голода

Питайте ваш организм достаточным количеством энергии и углеводов. Интуитивное питание предполагает четкое отслеживание сигналов голода.



Интуитивное питание: что следует знать pinterest

3. Примиритесь с едой

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Сегодня у многих, кто пытается похудеть и сидит на многочисленных диетах – “натянутые“ отношения с едой. Люди создали себе длинные списки «запрещенных» продуктов, из-за чего возникают частые срывы, переедания и откаты в весе. Дайте себе безоговорочное разрешение на еду. Если вы говорите себе, что не можете или не должны есть определенную пищу, это может привести к сильным ощущениям лишения, которые перерастают в неконтролируемую тягу.

4. Забудьте о чувстве вины

Речь идет о том, чтобы вы не ругали себя за съеденный лишний кусок, который не вписывается в ваш рацион. Интуитивное питание позволяет вам съесть любимые продукты тогда, когда вам этого действительно хочется.

5. Не игнорируйте сигналы насыщения

Слушайте сигналы тела, которые говорят вам, что вы больше не голодны. И тут важно не путать понятия “объелся“ и “насытился“. Для этого ешьте медленно, пытайтесь прочувствовать вкус пищи и насладиться ей. Отсюда следует пункт шестой.

6. Откройте для себя фактор удовлетворенности

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У японцев есть мудрость – поощрять удовольствие как одну из целей здорового образа жизни. В нашем стремлении быть худой и здоровой мы часто упускаем один из самых основных даров существования - удовольствие и удовлетворение, которые можно найти в процессе приема пищи. Когда вы едите то, что вы действительно хотите, в обстановке, которая является привлекательной и благоприятной, удовольствие, которое вы получаете, будет мощной силой, помогающей вам чувствовать себя удовлетворенным и довольным. Именно это поможет вам ощутить ту самую грань, когда вы насытились, а не переели.



Интуитивное питание: что следует знать pinterest

7. Не зацикливайтесь на еде

Найдите способы отвлечься и решать психологические проблемы без использования пищи. Тревога, одиночество, скука, гнев - это эмоции, которые мы все испытываем на протяжении всей жизни. Во всяком случае, еда для удовлетворения эмоционального голода только заставит вас чувствовать себя хуже в долгосрочной перспективе. В конечном итоге вам придется иметь дело с дискомфортом от переедания.

8. Любите свое тело

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Критика – это хорошо, но только когда речь идет об объективной критике. Если же вы находите у себя несуществующие складки или придумали себе «идеальный» вес, который никак не дается – подумайте, насколько реальную и объективную цель вы себе ставите. Тут стоит помнить так же о том, что вес и параметры – это всего лишь числа, которые никак не являются залогом красоты и уверенности в себе.

9. Будьте активными

Не истязайте себя тяжелыми тренировками, а ведите активный образ жизни, который будет комфортным для вас.

10. Помните о здоровье

Хоть интуитивное питание и подразумевает то, что нет жестких запретов, тем не менее не забывайте о факторе здоровья и пользы. Отдавайте предпочтение здоровым и вкусным продуктам, которые помогут насытить вас всеми необходимыми питательными элементами.



Интуитивное питание: что следует знать pinterest

Интуитивное питание подходит не всем.

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Многим людям трудно расставить приоритеты и реагировать на внутренние сигналы своего тела, в связи с тем, что эти сигналы игнорировались долгое время и реальной точки насыщения человек попросту уже не распознает. Либо вы находитесь в состоянии стресса и вашим голодом движут эмоции. В любом случае, вы должны понимать и адекватно оценивать свои отношения с едой.

Научные исследования не подтверждают эффективности интуитивного питания

Согласно исследованиям, люди, которые придерживались интуитивного питания теряли в среднем в первые три недели немного больше веса, чем те, кто подсчитывал калории. Но затем большинство начало набирать вес. В конце шести недель мало кто потерял в весе, а у некоторых чистый прирост составил почти два фунта. С чем это может быть связано? С физиологией. При потере веса, снижается расход энергии, а мозг заставляет нас есть больше, дабы восстановить прежний уровень энергопотребления. Как бы вы не хотели похудеть, у вашего организма совсем иная цель – сохранить баланс.

Поскольку на интуитивном питании подсчет калорий не ведется, то «чисто интуитивно» мы начинаем есть больше. Кроме того, тут важно понимать, что интуитивное питание не подразумевает, что вы будете есть все подряд сутки напролет.



Интуитивное питание: что следует знать pinterest

Кому подходит такой тип питания?

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Прежде всего, интуитивное питание будет отличным выбором для тех, кто вечно на диете, или орторексиков. Если вы взвешиваете каждый грамм продукта и боитесь съесть лишнюю калорию, то попробуйте сделать перерыв именно на интуитивном питании. Это поможет вам психологически разгрузиться. Тем более, как правило такие люди даже интуитивно будут выбирать «правильные» продукты и вписываться в калорийность.

Интуитивное питание может стать хорошим выбором для спортсменов в межсезонье, когда нужно побаловать свой организм и разгрузить психику после подготовки и соревнований.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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