Кто не любит ягоды? Их вкусовые свойства не уступают пользе, которую они приносят организму.

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Лето – не только пляж, отпуск и жара. Это также сезон ягод и фруктов. Вкусное разнообразие витаминов помогает укрепить иммунитет, а также это возможность есть полезные десерты. Ivona расскажет, почему в рационе летом должны быть ягоды.

Они богаты антиоксидантами

Благодаря антиоксидантам удается замедлить старение, а также они снижают риск простудных и вирусных заболеваний. Больше всего антиоксидантов содержится в чернике и малине.



Полезные свойства ягод, о которых стоит знать pinterest

Ягоды снижают уровень сахара в крови

Потребление клубники понижает уровень инсулина в крови. Кроме того, что это профилактика диабета, также это хороший способ бороться с ночными вспышками голода.

Источник клетчатки

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Клетчатка - это растительные волокна, трудноусвояемые и неперевариваемые. Она помогает избавиться от токсинов, защищает от заболеваний и помогает похудеть.



Полезные свойства ягод, о которых стоит знать pinterest

Помогают держать холестерин в норме

Регулярное потребление малины и черники снижает уровень плохого холестерина в крови, который негативно влияет на сосуды и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Предотвращают появление ранних морщин

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В клюкве и дикой землянике содержится эллаговая кислота, которая блокирует выработку ферментов, разрушающих коллаген и эластин.



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