Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
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Лето – не только пляж, отпуск и жара. Это также сезон ягод и фруктов. Вкусное разнообразие витаминов помогает укрепить иммунитет, а также это возможность есть полезные десерты. Ivona расскажет, почему в рационе летом должны быть ягоды.
- Они богаты антиоксидантами
Благодаря антиоксидантам удается замедлить старение, а также они снижают риск простудных и вирусных заболеваний. Больше всего антиоксидантов содержится в чернике и малине.
- Ягоды снижают уровень сахара в крови
Потребление клубники понижает уровень инсулина в крови. Кроме того, что это профилактика диабета, также это хороший способ бороться с ночными вспышками голода.
- Источник клетчатки
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Клетчатка - это растительные волокна, трудноусвояемые и неперевариваемые. Она помогает избавиться от токсинов, защищает от заболеваний и помогает похудеть.
- Помогают держать холестерин в норме
Регулярное потребление малины и черники снижает уровень плохого холестерина в крови, который негативно влияет на сосуды и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.
- Предотвращают появление ранних морщин
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В клюкве и дикой землянике содержится эллаговая кислота, которая блокирует выработку ферментов, разрушающих коллаген и эластин.
Ранее мы писали, в каких продуктах содержится витамин молодости.
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