Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полезные свойства ягод, о которых стоит знать

Комментариев: 0
Кто не любит ягоды? Их вкусовые свойства не уступают пользе, которую они приносят организму.
Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
pinterest

Читай также: Какие продукты провоцируют отечность

Лето – не только пляж, отпуск и жара. Это также сезон ягод и фруктов. Вкусное разнообразие витаминов помогает укрепить иммунитет, а также это возможность есть полезные десерты. Ivona расскажет, почему в рационе летом должны быть ягоды.

  • Они богаты антиоксидантами

Благодаря антиоксидантам удается замедлить старение, а также они снижают риск простудных и вирусных заболеваний. Больше всего антиоксидантов содержится в чернике и малине.

Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
pinterest

  • Ягоды снижают уровень сахара в крови

Потребление клубники понижает уровень инсулина в крови. Кроме того, что это профилактика диабета, также это хороший способ бороться с ночными вспышками голода.

  • Источник клетчатки

Читай также: Продукты, которые укрепляют нервную систему

Клетчатка - это растительные волокна, трудноусвояемые и неперевариваемые. Она помогает избавиться от токсинов, защищает от заболеваний и помогает похудеть.

Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
Полезные свойства ягод, о которых стоит знать
pinterest

  • Помогают держать холестерин в норме

Регулярное потребление малины и черники снижает уровень плохого холестерина в крови, который негативно влияет на сосуды и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

  • Предотвращают появление ранних морщин

Читай также: Продукты, которые укрепляют суставы

В клюкве и дикой землянике содержится эллаговая кислота, которая блокирует выработку ферментов, разрушающих коллаген и эластин. 

Ранее мы писали, в каких продуктах содержится витамин молодости. 

Поделись:
Теги: ягоды, лето, полезные свойства ягод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь