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Ульяна Супрун рассказала, что следует знать о ботулизме

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Узнайте правила безопасности, которые помогут избежать заражения этим опасным заболеванием.
Ульяна Супрун рассказала, что следует знать о ботулизме
Ульяна Супрун рассказала, что следует знать о ботулизме
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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун  посоветовала не употреблять копченую, вяленую или соленую рыбу сомнительного качества из-за риска заражения ботулизмом.

Ботулизм - это пищевое отравление. Если вы съедите продукт, в котором накопились токсины, то получите отравление. Возбудитель распространен в природе, он устойчив к воздействию химических и физических факторов. 

Чтобы уберечься, нужно соблюдать следующие правила:

  • не употреблять копченую, вяленую или соленую рыбу, если не знаете условий ее приготовления. Рыба может быть заражена, а выяснить это до употребления не получится. Внешне токсины, вызывающие отравления, не видны. Вяленая рыба является “рекордсменкой“ по количеству отравлений;
  • не употреблять непроверенные продукты домашнего консервирования - мясо, грибы и даже овощи. Если они были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - также могут стать причиной инфицирования;
  • забудьте о принципе “горячее сырым не бывает“ - всегда тщательно соблюдайте нормы тепловой обработки продуктов.

Ульяна Супрун рассказала, что следует знать о ботулизме
Ульяна Супрун рассказала, что следует знать о ботулизме
depositphotos.com

Какие симптомы ботулизма:

Симптомы заболевания чаще всего возникают в течении 7-24 часов после употребления зараженной пищи.

  • Нарушение зрения. Первый явно “ботулинический“ симптом. Люди чаще всего жалуются на “сетку или туман“ перед глазами, предметы двоятся, читать довольно трудно, начинается паралич глазных мышц.
  • Сухость во рту, тяжесть при глотании.
  • Повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение.
  • Признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), вздутие живота, запор.
  • Поражение мышц шеи и конечностей.

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Если есть малейшее подозрение на ботулизм, стоит немедленно обратиться к врачу. Лечение ботулизма в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина - препарата, содержащего антитела для нейтрализации токсина. Чем раньше вам введут “противоядие“, тем больше шансов не получить осложнений.

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Теги: ботулизм, Ульяна Супрун, советы Ульяны Супрун
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Источник: facebook.com

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