Узнайте правила безопасности, которые помогут избежать заражения этим опасным заболеванием.

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун посоветовала не употреблять копченую, вяленую или соленую рыбу сомнительного качества из-за риска заражения ботулизмом.

Ботулизм - это пищевое отравление. Если вы съедите продукт, в котором накопились токсины, то получите отравление. Возбудитель распространен в природе, он устойчив к воздействию химических и физических факторов.

Чтобы уберечься, нужно соблюдать следующие правила:

не употреблять копченую, вяленую или соленую рыбу, если не знаете условий ее приготовления. Рыба может быть заражена, а выяснить это до употребления не получится. Внешне токсины, вызывающие отравления, не видны. Вяленая рыба является “рекордсменкой“ по количеству отравлений;

не употреблять непроверенные продукты домашнего консервирования - мясо, грибы и даже овощи. Если они были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - также могут стать причиной инфицирования;

забудьте о принципе “горячее сырым не бывает“ - всегда тщательно соблюдайте нормы тепловой обработки продуктов.

Ульяна Супрун рассказала, что следует знать о ботулизме depositphotos.com

Нарушение зрения. Первый явно “ботулинический“ симптом. Люди чаще всего жалуются на “сетку или туман“ перед глазами, предметы двоятся, читать довольно трудно, начинается паралич глазных мышц.

Сухость во рту, тяжесть при глотании.

Повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение.

Признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), вздутие живота, запор.

Поражение мышц шеи и конечностей.

Симптомы заболевания чаще всего возникают в течении 7-24 часов после употребления зараженной пищи.

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Если есть малейшее подозрение на ботулизм, стоит немедленно обратиться к врачу. Лечение ботулизма в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина - препарата, содержащего антитела для нейтрализации токсина. Чем раньше вам введут “противоядие“, тем больше шансов не получить осложнений.

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