Экстракт эвкалипта поможет излечиться от различных вагинозов

Бактериальные или неспецифические вагинозы доставляют очень много проблем женщинам. Частые спутники и причина воспаления, золотистый и эпидермальный стафилококки, провоцируют неприятные симптомы, заставляют отказываться от интимных отношений, представляют угрозу плоду и маме при беременности. По причине распространенной устойчивости стафилококков к противомикробным препаратам, поддаются антибиотикотерапии неохотно, часто рецидивируют.

Такая особенность вагинозов, заставляет клиницистов обращать внимание на средства, не относящиеся к группе антибиотиков. Необходимое требование: природного происхождения и несложные в применении. Предложенным критериям соответствуют вагинальные свечи “Эвколек“, действующим веществом которых является хлорофиллипт – густой экстракт из листьев эвкалипта.

Немного о патологии

Бактериальные вагинозы являются самым частым инфекционным процессом в гинекологии. В качестве основного элемента патогенеза, рассматривается угнетение активности лактобацилл, на фоне чего начинает размножаться условно-патогенная флора: гарднереллы и стафилококки. Основные симптомы, по мнению ряда клиницистов, вызываются более агрессивной кокковой флорой, эпидермальным (чаще) и золотистым (реже) стафилококками.

Клиническая характеристика

К сожалению, симптомы бактериального вагиноза известны практически каждой женщине: жжение, зуд, диспареуния, неприятный запах и бели. Причинами воспаления становятся: переохлаждение, злоупотребление антибиотиками, неумеренные гигиенические мероприятия. Под влиянием таких факторов, количество лактобацилл во влагалище падает, а КОЕ стафилококков вырастают многократно.

Заболевание известно своими рецидивами, не последнюю роль в развитии которых играет устойчивость стафилококков к антибактериальным препаратам. Из-за этого же, лечение бактериального вагиноза антибиотиками часто не приносит женщинам быстрого и ожидаемого облегчения. Более того, из-за стойкости возбудителей, инфекция может прогрессировать даже на фоне антибиотикотерапии. С вероятным переходом воспаления на шейку матки (бактериальный цервицит).

Предотвратить подобную ситуацию поможет раннее включение в схему терапии бактериальных вагинозов хлорофиллипта экстракта густого, являющегося действующим веществом вагинальных свечей “Эвколек“.

Рекомендация актуальна, особенно – на фоне все более частых сообщений об антибиотикорезистентности стафилококков, устойчивости микроорганизмов к ранее эффективным антибиотикам.

Принцип лечения

Начинать лечение необходимо с появлением первых симптомов. Тогда очень высоки шансы на то, что избавиться от инфекции удастся местной терапией, проводить которую можно даже в домашних условиях.

Вагинальные свечи “Эвколек“, по инструкции, применяются два раза в день, по одной утром и вечером, в течение 10 дней. Но возможно и назначение индивидуального режима лечения. Входящий в состав свечей хлорофиллипт, отличается высокой активностью в отношении стафилококков, которые и являются частой причиной симптомов вагиноза, цервицита.

Антимикробное действие

Хлорофиллипт, это – растительное вещество натурального происхождения, получаемое из листьев эвкалипта. На стафилококки действует бактерицидно и бактериостатически, даже на стойкие к широкому спектру антибиотиков. Есть мнения, что хлорофиллипт губителен для стрептококков и анаэробной флоры, – также распространенных участников воспаления при вагинозе.

При молочнице, “Эвколек“ оказывает благоприятное действие за счет восстановления нормального количества лактобацилл и повышения адаптационных свойств слизистой оболочки половых путей.

На естественную флору влагалища, хлорофиллипт не оказывает абсолютно никакого влияния. Практически не всасывается, так что вагинальные свечи “Эвколек“ можно использовать в схеме лечения бактериального вагиноза со стафилококковым компонентом у практически всех пациенток.

Форма выпуска, свечи в индивидуальной упаковке, позволяет применять “Эвколек“ не только при гинекологических проблемах, но и при некоторых кишечных заболеваниях.

Снятие симптоматики

Быстро успокаивает жжение, зуд и дискомфорт, непременные спутники воспаления. Не раздражает слизистую влагалища и кишечника. Может применятся параллельно с другими медикаментозными средствами для лечения вагиноза, колита. Более того, рекомендуется в качестве дополнительного компонента курса антибиотикотерапии, особенно – при борьбе со стойкими к антибиотикам штаммами.

Безопасность

Особо примечательна крайне низкая токсичность препарата. Опыты на крысах доказали, что хлорофиллипт абсолютно лишен тератогенного действия на плод. Аллергия на хлорофиллипт у людей – явление спорадическое.

Клинические испытания “Эвколек“ на беременных женщинах и маленьких детях не проводились, поэтому в инструкции, использовать свечи у таких категорий пациентов не рекомендуется. Однако, если врач подозревает, что вагиноз вызван стойкими стафилококками, он может назначать “Эвколек“, для лечения и беременных женщин, на заключительных сроках вынашивания.

Единственно, может отмечаться индивидуальная непереносимость хлорофиллипта. Поэтому после применения первой свечи, необходимо несколько часов понаблюдать за состоянием женщины.

Безопасность “Эвколек“ гарантируется высококачественным сырьем, французским производственным оборудованием. А организация производства в Украине, способствует доступности свечей для всех женщин, знающих о вагинозе не понаслышке.