Доктор Комаровский рассказал, можно ли предотвратить появление грыжи

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram ответил на вопрос одного из своих подписчиков, можно ли предотвратить появление грыжи?

Комаровский считает, что предотвратить возникновение грыжи нельзя. Потому что будет грыжа или нет зависит не от вас, а от генетики, от того, как он там у вас все сложится. Другой вопрос в том, что можно предотвратить. Можно предотвратить ущемление грыжи. Есть небольшая грыжа, например, белой линии живота, а ваш мальчик с этой небольшой грыжей пошел заниматься тяжелой атлетикой, и она стала большой. Можно предотвратить? Можно – не заниматься тяжелой атлетикой. Но это неправильно. Надо сделать так, чтобы ребенок жил нормальной полноценной жизнью, чтобы он мог заниматься тем, чем ему хочется заниматься. Для этого есть врачи хирурги, которые призваны вам помогать.



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