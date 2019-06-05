Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Доктор Комаровский рассказал, можно ли предотвратить появление грыжи

Комментариев: 0
Узнайте, что нужно делать.
Доктор Комаровский рассказал, можно ли предотвратить появление грыжи
Доктор Комаровский рассказал, можно ли предотвратить появление грыжи
pinterest

Читай также: Можно ли пить фреши: мнение диетолога

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram ответил на вопрос одного из своих подписчиков, можно ли предотвратить появление грыжи?

Комаровский считает, что предотвратить возникновение грыжи нельзя. Потому что будет грыжа или нет зависит не от вас, а от генетики, от того, как он там у вас все сложится. Другой вопрос в том, что можно предотвратить. Можно предотвратить ущемление грыжи. Есть небольшая грыжа, например, белой линии живота, а ваш мальчик с этой небольшой грыжей пошел заниматься тяжелой атлетикой, и она стала большой. Можно предотвратить? Можно – не заниматься тяжелой атлетикой. Но это неправильно. Надо сделать так, чтобы ребенок жил нормальной полноценной жизнью, чтобы он мог заниматься тем, чем ему хочется заниматься. Для этого есть врачи хирурги, которые призваны вам помогать.
 

Ранее мы писали, почему важно соблюдать водный баланс.

Поделись:
Теги: доктор Комаровский, грыжи, советы доктора Комаровского
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: instagram.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь