Причины болезненных ощущений могут быть как невинными, так и вполне опасными.

Первое, что нужно знать : если неприятные болевые ощущения и дискомфорт длятся более двух недель, немедленно обратитесь к врачу. Боль в молочных железах знакома 70% женщин. Из них лишь 15-ти необходима срочная медицинская помощь. Однако, чтобы убедиться, что вы не входите в их число, Ivona расскажет об основных причинах боли в груди у женщин.

Болит грудь: ТОП-9 ответов на вопрос "почему" pinterest.com

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1. ПМС и овуляция

В этот период женского цикла грудь (одна или обе) может болеть и “наливаться“. В целом это - нормальная реакция на работу гормонов. Обычно болевые ощущения заканчиваются с приходом месячных.

2. Гормональный дисбаланс

Чаще всего происходит в пубертатном периоде, во время беременности и в периоды лактации либо с приходом менопаузы. Это связано с тем, что гормоны эстроген и прогестерон меняют свое соотношение в организме женщины.

Болит грудь: ТОП-9 ответов на вопрос "почему" pinterest.com

3. Лактостаз

Во время лактации молочные протоки могут закупориваться, тем самым провоцируя болезненные ощущения в груди. Если малыш не употребляет все жидкость, врачи советуют сцеживать оставшееся молоко. Затвердение в груди - сигнал к тому, что необходимо срочно обратиться к врачу.

4. Мастит

Сопровождается не только болевыми ощущениями в молочных железах (одной или обеих), но и повышенной температурой, отечностью в области груди, общей слабостью. Может возникнуть из-за лактостаза, инфекций, которые попадают в поврежденные ткани молочных желез или переохлаждения. При первых признаках мастита необходимо срочно обратиться к врачу.

Болит грудь: ТОП-9 ответов на вопрос "почему" pinterest.com

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5. Фиброзно-кистозные изменения

В груди появляются прощупываемые твердые или упругие образования, сама на ощупь становится гиперчувствительной и мягкой. Часто подобные изменения не требуют медицинского или хирургического вмешательства и являются результатом гормонального дисбаланса. Однако для уточнения диагноза следует обратиться к врачу.

6. Побочные эффекты некоторых лекарств

Боль в груди может являться результатом приема некоторых препаратов среди которых гормональные контрацептивы, антидепрессанты, нейролептики, диуретики и некоторые средства для лечения бесплодия. Если болевые ощущения слишком вас беспокоят, обсудите с лечащим врачом возможность замены лекарств на другие.

Болит грудь: ТОП-9 ответов на вопрос "почему" pinterest.com

7. Травмы

При травмах и механических повреждениях в грудном отделе с видимыми последствиями (синяки, кровоподтеки, нарушение целостности кожного покрова) железистая ткань груди может преобразоваться в кисты и уплотнения. Если удар был незначительным, для того, чтобы унять боль, достаточно приема безрецептурных обезболивающих препаратов. С более серьезным травмами необходимо обратиться к врачу.

8. Неудачно подобранный бюстгальтер

Слишком тесное белье может вызвать отечность и застой крови, слишком свободный – растягивание железистых тканей груди. И тот, и другой варианты могут привести к неприятным болезненным ощущениям.

Болит грудь: ТОП-9 ответов на вопрос "почему" pinterest.com

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9. Доброкачественные опухоли и рак груди

Первичный симптом в обоих случаях один - небольшое уплотнение в одной из грудей. В дальнейшем могут возникнуть выделения из сосков (не связанных с лактацией), меняет цвет или форма сосков, структура кожи груди меняется, становится похожей на лимонную корку.

Во всех случаях не следует дожидаться, пока симптомы зайдут слишком далеко. Помните: если болезненные ощущения сопровождаются повышением температуры, а при самоосмотре вы можете нащупать в груди уплотнения, не ждите проявления других симптомов. Обратитесь к лечащему врачу за помощью.

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