Узнайте, на какие продукты необходимо обратить внимание.

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Кто не мечтает о белоснежной улыбке? Но, увы, не все ее могут похвастаться. И причина не только в нерегулярном посещение стоматолога, но и некоторые продукты могут влиять на цвет зубов. Ivona расскажет, на какие продукты и напитки стоит обратить внимание.

Чай и кофе

чай является природным красителем, что и влияет на состояние зубов: они желтеют, и их сложнее отбелить. Не рекомендуется много пить кофе, потому что этот напиток вымывает кальций, который необходим для здоровья зубов.



Продукты, из-за которых портится цвет зубов depositphotos.com

Газировка

Сладкие газированные напитки негативно влияют не только на фигуру, но и на зубы. Причина все та же, в них много сахара и красителей, которые разрушают эмаль.

Бальзамический уксус и соевый соус

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Из-за кислотности и цвета они оставляют пятна на зубах. Поэтому стоит отдавать предпочтение рисовому, лимонному или виноградному уксусу.



Продукты, из-за которых портится цвет зубов depositphotos.com

Сладости

Еще с детства мы знаем, что шоколадки, печенье, торты в большом количестве – это кариес. Но стоит знать, что сладости также являются причиной появления зубного налета, из-за которого портится цвет зубов.

Карри и куркума

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Нет, эти приправы не стоит исключать из своего рациона. Но если вы хотите белоснежную улыбку, то не забывайте выпить зеленого чая с лимоном после такой разноцветной еды. Или можно прополоскать рот обычной водой.

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