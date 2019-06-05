Для нашего нормального самочувствия и для обеспечения жизнедеятельности организма необходимо соблюдение питьевого режима.

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Фитнес-тренер проекта “Зважені та Щасливі“ Марина Боржемская на своей страничке в Instagram рассказала, почему следует следить водным балансом и начинать утро со стакана воды.

Марина отметила. что большая часть нашего организма состоит из воды

чем моложе человек, тем больше в нем воды (в эмбрионе - 97 %, в человеке среднего возраста уже - 65%),

в разных частях нашего организма разное соотношение воды: в коже, печени и мозгу - 70%, в мышцах, сердце, почках, легких и крови - до 80%, а в костях – не больше 20 %.

Почему нужно пить воду:

она увлажняет суставы, помогает переносить питательные вещества

природный антистресс (ведь обезвоживание = слабость и раздражительность)

увлажняет нашу кожу( самое дешевле спасение от морщин)

участвует в правильном пищеварении

поддерживает оптимальное давление внутри клеток

участвует в правильной работе мышц (особенно важно при физических нагрузках)

помогает выводить токсины

Фитнес-тренер рассказала, почему важно соблюдать водный баланс Pinterest

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В среднем, - 1,5 л. чистой негазированной воды в день. Обычно считают 30 мл. на 1 кг. массы тела. Марина отметила, что следует обращать внимание на свое самочувствие и ощущения.

Почему нужно утро начинать со стакана воды:

очищение и выведение шлаков

регенерация

повышение энергии и бодрости

активация всех схем организма

запуск метаболизма

У Вас в руках самый эффективный и доступный метод похудение и своего оздоровления - добавила фитнес-тренер.





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