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Фитнес-тренер рассказала, почему важно соблюдать водный баланс

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Для нашего нормального самочувствия и для обеспечения жизнедеятельности организма необходимо соблюдение питьевого режима.
Фитнес-тренер рассказала, почему важно соблюдать водный баланс
Фитнес-тренер рассказала, почему важно соблюдать водный баланс
instagram.com/uzelkova.marina

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Фитнес-тренер проекта “Зважені та Щасливі“ Марина Боржемская на своей страничке в Instagram рассказала, почему следует следить водным балансом и начинать утро со стакана воды.

Марина отметила. что большая часть нашего организма состоит из воды

  • чем моложе человек, тем больше в нем воды (в эмбрионе - 97 %, в человеке среднего возраста уже - 65%),
  •  в разных частях нашего организма разное соотношение воды: в коже, печени и мозгу - 70%, в мышцах, сердце, почках, легких и крови - до 80%, а в костях – не больше 20 %.

Почему нужно пить воду:

  • она увлажняет суставы, помогает переносить питательные вещества
  • природный антистресс (ведь обезвоживание = слабость и раздражительность)
  • увлажняет нашу кожу( самое дешевле спасение от морщин)
  • участвует в правильном пищеварении
  • поддерживает оптимальное давление внутри клеток
  • участвует в правильной работе мышц (особенно важно при физических нагрузках)
  • помогает выводить токсины

Фитнес-тренер рассказала, почему важно соблюдать водный баланс
Фитнес-тренер рассказала, почему важно соблюдать водный баланс
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Сколько пить?

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В среднем, - 1,5 л. чистой негазированной воды в день. Обычно считают 30 мл. на 1 кг. массы тела. Марина отметила, что следует обращать внимание на свое самочувствие и ощущения.

Почему нужно утро начинать со стакана воды:

  • очищение и выведение шлаков
  • регенерация
  • повышение энергии и бодрости
  • активация всех схем организма
  • запуск метаболизма

У Вас в руках самый эффективный и доступный метод похудение и своего оздоровления - добавила фитнес-тренер.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему так важно соблюдать питьевой баланс и особенно важно пить стакан воды утром? . Большая часть нашего организма состоит из воды👇 - чем моложе человек, тем больше в нем воды (в эмбрионе - 97 %, в человеке среднего возраста уже - 65%), - в разных частях нашего организма разное соотношение воды: в коже, печени и мозгу - 70%, в мышцах, сердце, почках, легких и крови - до 80%, а в костях – не больше 20 %. . Вода важный элемент потому, что👇 💧она увлажняет суставы, помогает переносить питательные вещества 💧природный антистресс (ведь обезвоживание = слабость и раздражительность) 💧увлажает нашу кожу( самое дешевле спасение от морщин😉 💧участвует в правильном пищеварении 💧поддерживает оптимальное давление внутри клеток 💧участвует в правильной работе мышц (особенно важно при физических нагрузках) 💧помогает выводить токсины 🥛Сколько пить? В среднем, - 1,5 л. чистой негазированной воды в день. Обычно считают 30 мл. на 1 кг. массы тела. Но, Вы знаете, что я за то, что все должно быть в меру! Ваш организм - Ваш лучший друг и подсказчик. . Стакан воды чистой, негазированной и без примесей натощак это👇 🥛очищение и выведение шлаков 🥛регенерация 🥛повышение энергии и бодрости 🥛активация всех схем организма 🥛запуск метаболизма . У Вас в руках самый эффективный и доступный метод похудение и своего оздоровления. Признавайтесь, кто уже ввел эту привычку в свое утро, а кто еще забывает? . #водныйбаланс #сколькопитьводы #инстажурнал #советыдляженщин #программапохудения #программапитания #21деньпохудения #боржемскаяхудеетвсех #боржемскаямарина #тренер #фитнестренер #качаемпопу

Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)


Ранее мы писали, как приучить себя пить воду.

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Теги: питьевой режим, водный баланс, Марина Боржемская
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Источник: instagram.com

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