Супрун объяснила, почему выгорание на работе — не болезнь
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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун развеяла миф, что выгорание - это не болезнь. Глава Минздрава отметила, что на ассамблее ВОЗ утвердили новую классификацию болезней, по которой выгорание входит в категорию “факторов, которые влияют на состояние здоровья“.
Данный синдром является результатом хронического стресса на работе.
В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а также о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми — врачей, психологов, учителей и полицейских. Например, от 25 до 75% медицинских работников по всему миру сталкиваются с эмоциональным выгоранием, в зависимости от специальности врача - объяснила Супрун.
Симптомы эмоционального выгорания:
- Ощущение физического истощения.
- Психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей.
- Циничное или отрицательное отношение к своим обязанностям.
- Снижение работоспособности.
Эмоциональное выгорание могут вызывать чувство изолированности в коллективе, неудобные рабочие условия, отсутствие баланса между работой и личной жизнью.
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Супрун уточнила, что эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил. Однако выгорания можно определить по уровню кортизола в крови. При выгорании кортизол не выделяется утром - поэтому уже в начале дня кажется, что сил нет.
Факторы развития эмоционального выгорания:
- Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы
- Ощущение изолированности в коллективе
- Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания
- Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах)
- Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.
Как избежать эмоционального выгорания:
- Делать перерывы на отдых во время рабочего дня.
- Выделять время на занятия, не связанные с работой.
- Обговорить с работодателями возможное изменение графика, нагрузки или многообразие задач.
- При необходимости обратиться к психологу или психотерапевту.
- Достаточно спать и отдыхать.
- Регулярно заниматься спортом.
Выгорание может повторяться, поэтому стоит научиться вовремя распознавать его приближения, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, аж до смены деятельности, - рассказала Супрун.
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