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Супрун объяснила, почему выгорание на работе — не болезнь

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Узнайте, как определить эмоциональное выгорание.
Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь
Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь
depositphotos.com

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун развеяла миф, что выгорание - это не болезнь.  Глава Минздрава отметила, что на ассамблее ВОЗ утвердили новую классификацию болезней, по которой выгорание входит в категорию “факторов, которые влияют на состояние здоровья“.

Данный синдром является результатом хронического стресса на работе.
 

В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а также о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми — врачей, психологов, учителей и полицейских. Например, от 25 до 75% медицинских работников по всему миру сталкиваются с эмоциональным выгоранием, в зависимости от специальности врача -  объяснила Супрун.

Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь
Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь
Pinterest

Симптомы эмоционального выгорания:

  • Ощущение физического истощения.
  • Психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей.
  • Циничное или отрицательное отношение к своим обязанностям.
  • Снижение работоспособности.

Эмоциональное выгорание могут вызывать чувство изолированности в коллективе, неудобные рабочие условия, отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

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Супрун уточнила, что эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил. Однако выгорания можно определить по уровню кортизола в крови. При выгорании кортизол не выделяется утром - поэтому уже в начале дня кажется, что сил нет. 

Факторы развития эмоционального выгорания:

  • Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы
  • Ощущение изолированности в коллективе
  • Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания
  • Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах)
  • Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь
Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь
Pinterest

Как избежать эмоционального выгорания:

  • Делать перерывы на отдых во время рабочего дня.
  • Выделять время на занятия, не связанные с работой.
  • Обговорить с работодателями возможное изменение графика, нагрузки или многообразие задач.
  • При необходимости обратиться к психологу или психотерапевту.
  • Достаточно спать и отдыхать.
  • Регулярно заниматься спортом.

Выгорание может повторяться, поэтому стоит научиться вовремя распознавать его приближения, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, аж до смены деятельности, - рассказала  Супрун.

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Теги: эмоциональное выгорание, Ульяна Супрун
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Источник: facebook.com

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