Узнайте, как определить эмоциональное выгорание.

Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь depositphotos.com

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун развеяла миф, что выгорание - это не болезнь. Глава Минздрава отметила, что на ассамблее ВОЗ утвердили новую классификацию болезней, по которой выгорание входит в категорию “факторов, которые влияют на состояние здоровья“.

Данный синдром является результатом хронического стресса на работе.



В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а также о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми — врачей, психологов, учителей и полицейских. Например, от 25 до 75% медицинских работников по всему миру сталкиваются с эмоциональным выгоранием, в зависимости от специальности врача - объяснила Супрун.

Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь Pinterest

Ощущение физического истощения.

Психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей.

Циничное или отрицательное отношение к своим обязанностям.

Снижение работоспособности.

Эмоциональное выгорание могут вызывать чувство изолированности в коллективе, неудобные рабочие условия, отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

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Супрун уточнила, что эмоциональное выгорание легко спутать с депрессией, ведь человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил. Однако выгорания можно определить по уровню кортизола в крови. При выгорании кортизол не выделяется утром - поэтому уже в начале дня кажется, что сил нет.



Факторы развития эмоционального выгорания:

Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы

Ощущение изолированности в коллективе

Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания

Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах)

Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Супрун объяснила, почему выгорание на работе - не болезнь Pinterest

Делать перерывы на отдых во время рабочего дня.

Выделять время на занятия, не связанные с работой.

Обговорить с работодателями возможное изменение графика, нагрузки или многообразие задач.

При необходимости обратиться к психологу или психотерапевту.

Достаточно спать и отдыхать.

Регулярно заниматься спортом.

Выгорание может повторяться, поэтому стоит научиться вовремя распознавать его приближения, стараться не допускать и иметь план действий на случай кризиса, аж до смены деятельности, - рассказала Супрун.

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