Можно ли пить фреши: мнение диетолога

Словосочетание "свежевыжатый сок" уже давно стало синонимом пользы. Но так ли это?

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С приходом жары мы начинаем больше пить жидкости. Многие девушки именно летом выбирают фреши, полагая что это сытно и полезно. Популярный украинские диетолог Светлана Фус объяснила, почему не рекомендует пить фреши.

Моя философия в этом вопросе - мы не пьем фреши, мы едим фрукты - ответила диетолог проекта “Зважені та щасливі“.



Фус уточнила, что вы съели один апельсин. А когда вы пьете фреш, вы съедаете сразу четыре апельсина. Соответственно уровень глюкозы в четыре раза больше.





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