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Можно ли пить фреши: мнение диетолога

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Словосочетание "свежевыжатый сок" уже давно стало синонимом пользы. Но так ли это?
Можно ли пить фреши: мнение диетолога
Можно ли пить фреши: мнение диетолога
depositphotos.com

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С приходом жары мы начинаем больше пить жидкости. Многие девушки именно летом выбирают фреши, полагая что это сытно и полезно. Популярный украинские диетолог Светлана Фус объяснила, почему не рекомендует пить фреши.

Моя философия в этом вопросе - мы не пьем фреши, мы едим фрукты - ответила диетолог проекта “Зважені та щасливі“.


Фус уточнила, что вы съели один апельсин. А когда вы пьете фреш, вы съедаете сразу четыре апельсина. Соответственно уровень глюкозы в четыре раза больше.

Ранее мы писали, полезно ли пить воду с лимоном натощак. 

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Теги: советы диетолога, Светлана Фус, фреши
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Источник: instagram.com

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