Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь

Комментариев: 0
Узнайте, что нужно делать.
Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь
Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь
depositphotos.com

Читай также: Отравление мороженым: как избежать

Отравление медикаментами - распространенная проблема. МОЗ напоминает, как избежать такого отравления и уберечь от него детей, а также что делать, если все-таки отравились.

Профилактика острых отравлений медикаментами

Чтобы не допустить отравления медикаментами, следуйте простым правилам:

  • Не занимайтесь самолечением, принимайте лекарства только после  консультации врача
  • Обратите внимание, что особый риск бесконтрольного приема составляют медикаменты на основе парацетамола и обезболивающие (нестероидные противовоспалительные средства и опиоиды).
  • Четко следуйте инструкции
  • ​Если у вас есть сопутствующие заболевания и вы принимаете другие препараты, обязательно сообщите об этом врачу
  • Прекратите прием препаратов и обратитесь к врачу, если наблюдаете необычные реакции
  • Существует повышенная чувствительность к медикаментам, поэтому, особенно при длительном приеме лекарств, при первых признаках сыпи, потемнение мочи, желтухи и т.д. - следует прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.
  • Держите медикаменты в оригинальных упаковках, чтобы не перепутать при употреблении
  • Если вы принимаете лекарства ночью, обязательно включайте свет, чтобы не перепутать медикаменты и их дозу.
  • Никогда не сочетайте прием лекарств с алкоголем и / или наркотическими веществами.

Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь
Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь
pinterest.com

Читай также: Отравление: Первая помощь

Как уберечь ребенка от отравления медикаментами

Следует запомнить несколько правил:

  • Не называйте таблетки при детях “конфетам“, чтобы они не думали, что лекарства это сладости.
  • Храните медикаменты в недоступном для детей месте.
  • По возможности следует выбирать медикаменты (если они во флаконах), оборудованные специальными крышечками / колпачками, что существенно затрудняют открытие этих лекарств детьми.
  • Если вы собрались принять медикаменты, выложили их из упаковки, но вдруг что-то вас отвлекло (телефонный звонок и т.п.) - уберите лекарства, чтобы ребенок случайно не потянул их в рот пока вы отвлеклись
  • При подозрении, что ребенок проглотил таблетки в ваше отсутствие, но в этом вы точно не уверены - доставьте малыша  в стационар, чтобы специалист осмотрел. 

Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь
Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь
pinterest.com

Читай также: БАДы: кому и сколько?

Как оказать первую помощь при отравление медикаментами

Помощь при отравлениях в домашних условиях:

  • Проверьте, человек в сознании, определите наличие пульса (на сонных артериях), дыхания. Осмотр не  должен превышать 10 - 15 секунд. В случае отсутствия пульса или дыхания, если умеете, немедленно начинайте реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца). Одновременно с осмотром следует позвать помощь и вызвать бригаду экстренной помощи  - позвонить 103.
  • Если пострадавший дышит и ест пульс, необходимо связаться с диспетчером службы неотложной помощи  и сообщить о происшествии. При этом важно предоставить информацию, чем возможно отравился человек (следует проверить наличие пустых флакончиков, блистеров из-под медикаментов, посчитать их количество и дозу)
  • Если человек в сознание и способен ходить, до приезда скорой помощи можно дать выпить ему воды (500 - 1000 мл для взрослого) и путем раздражения корня языка и / или задней стенки глотки вызвать рвоту. ​

Ранее мы писали, полезно ли пить воду с лимоном натощак.

Поделись:
Теги: отравление, МОЗ, рекомендации МОЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: moz.gov.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь