Узнайте, что нужно делать.

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Отравление медикаментами - распространенная проблема. МОЗ напоминает, как избежать такого отравления и уберечь от него детей, а также что делать, если все-таки отравились.

Профилактика острых отравлений медикаментами



Чтобы не допустить отравления медикаментами, следуйте простым правилам:

Не занимайтесь самолечением, принимайте лекарства только после консультации врача

Обратите внимание, что особый риск бесконтрольного приема составляют медикаменты на основе парацетамола и обезболивающие (нестероидные противовоспалительные средства и опиоиды).

Четко следуйте инструкции

​Если у вас есть сопутствующие заболевания и вы принимаете другие препараты, обязательно сообщите об этом врачу

Прекратите прием препаратов и обратитесь к врачу, если наблюдаете необычные реакции

Существует повышенная чувствительность к медикаментам, поэтому, особенно при длительном приеме лекарств, при первых признаках сыпи, потемнение мочи, желтухи и т.д. - следует прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

Держите медикаменты в оригинальных упаковках, чтобы не перепутать при употреблении

Если вы принимаете лекарства ночью, обязательно включайте свет, чтобы не перепутать медикаменты и их дозу.

Никогда не сочетайте прием лекарств с алкоголем и / или наркотическими веществами.

Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь pinterest.com

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Как уберечь ребенка от отравления медикаментами



Следует запомнить несколько правил:

Не называйте таблетки при детях “конфетам“, чтобы они не думали, что лекарства это сладости.

Храните медикаменты в недоступном для детей месте.

По возможности следует выбирать медикаменты (если они во флаконах), оборудованные специальными крышечками / колпачками, что существенно затрудняют открытие этих лекарств детьми.

Если вы собрались принять медикаменты, выложили их из упаковки, но вдруг что-то вас отвлекло (телефонный звонок и т.п.) - уберите лекарства, чтобы ребенок случайно не потянул их в рот пока вы отвлеклись

При подозрении, что ребенок проглотил таблетки в ваше отсутствие, но в этом вы точно не уверены - доставьте малыша в стационар, чтобы специалист осмотрел.

Отравление медикаментами: профилактика и первая помощь pinterest.com

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Как оказать первую помощь при отравление медикаментами

Помощь при отравлениях в домашних условиях:

Проверьте, человек в сознании, определите наличие пульса (на сонных артериях), дыхания. Осмотр не должен превышать 10 - 15 секунд. В случае отсутствия пульса или дыхания, если умеете, немедленно начинайте реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца). Одновременно с осмотром следует позвать помощь и вызвать бригаду экстренной помощи - позвонить 103.

Если пострадавший дышит и ест пульс, необходимо связаться с диспетчером службы неотложной помощи и сообщить о происшествии. При этом важно предоставить информацию, чем возможно отравился человек (следует проверить наличие пустых флакончиков, блистеров из-под медикаментов, посчитать их количество и дозу)

Если человек в сознание и способен ходить, до приезда скорой помощи можно дать выпить ему воды (500 - 1000 мл для взрослого) и путем раздражения корня языка и / или задней стенки глотки вызвать рвоту. ​

Ранее мы писали, полезно ли пить воду с лимоном натощак.