Биологически активные добавки (БАД) остаются предметом неослабевающих споров врачей, фармацевтов, законодателей и потребителей.

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Индустрия биологически активных добавок растет и обогащается с каждым годом, объемы производства в США оценивают в 30 миллиардов долларов. В поисках волшебной пилюли от всех болезней, люди часто обращаются за помощью именно к БАДам, поглощая целые горсти витамин. Настолько ли необходимы нам дополнительные вещества и можно ли обойтись без них?

Совсем недавно разгорелся скандал вокруг одного фитнес блогера, который прописывал своим пациентам целые списки и схемы приема БАДов, которые включали в себя порой до 40 единиц. Клиентами блогера были не только здоровые и активные люди, но и люди с различными заболеваниями, и беременные женщины.

Именно поэтому, первое и основное правило для тех, кто хочет принимать добавки – консультация с врачом.



БАДы: кому и сколько? pinterest.com

Индустрия пищевых добавок в значительной степени не регулируется

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Большинство БАДов попадают на наши полки из США. В США управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) играет очень ограниченную роль в регулировании пищевых добавок. FDA не уполномочено проверять пищевые добавки на предмет их безопасности и эффективности до того, как они поступят на рынок.

Скорее, роль FDA в мониторинге пищевых добавок является более реакционной: вытащить добавку с полок или ограничить ее использование, как только значительное количество людей сообщит о побочных эффектах продукта. Поэтому покупая ту или иную добавку, вы не можете быть уверены, что платите за тот продукт в той дозировке, которая указана на упаковке.

Добавки не заменяют рациональное питание

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Прежде всего, именно ваше питание должно быть основным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Биологически активные добавки не могут компенсировать некачественное питание и призваны скорее его дополнить, особенно при наличии дефицита тех или иных веществ. На самом деле, многие продукты, которые вы найдете в супермаркете, уже обогащены питательными микроэлементами, которых вам, скорее всего, не хватает. Молоко, например, часто обогащается витамином D, а соль йодируется и т.д.



БАДы: кому и сколько? pinterest.com

Кому нужны БАДы

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Нужно отдать должное, многие добавки действительно необходимы в связи с их дефицитом в натуральном виде. И существует ряд исследований, которые доказывают положительное влияние БАДов в лечении ряда заболеваний. В частности, исследования касались таких добавок как бета-каротин, витамин E, витамин D, селен, витамин C.

Кому прежде всего врач может назначить прием добавок:

Аллергикам, вегетарианцам и веганам

Людям, которые ограничены в своем выборе пищи из-за аллергии, состояния здоровья или потому, что они придерживаются вегетарианской или веганской диеты. Например, продукты животного происхождения являются основным источником витамина В12, поэтому люди, которые придерживаются веганской диеты, должны есть обогащенные продукты и / или принимать добавки

Женщинам, которые хотят забеременеть

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Женщинам, которые планируют забеременеть, необходимо получать достаточное количество фолиевой кислоты из обогащенных пищевых продуктов (зерновых и других злаков), пищевых добавок или и того, и другого, в дополнение к потреблению фолиевой кислоты из продуктов. Поскольку фолиевая кислота помогает снизить риск некоторых врожденных дефектов, она очень важна в детородном возрасте. Также, если лабораторные анализы показывают, что у женщины низкий уровень железа во время беременности, ее лечащий врач порекомендует добавку железа.



БАДы: кому и сколько? pinterest.com

Пожилым людям

Пожилым людям достаточно трудно получить нужное количество витаминов B12 и D. К счастью, это один из случаев, когда добавки могут иметь значение. Получение B12 из обогащенных продуктов питания или прием его отдельно или в составе поливитаминов / минералов может помочь повысить уровень B12 в крови.

Люди, которым могут потребоваться дополнительные добавки в связи с тем, что у них понижена усвояемость питательных веществ в связи с некоторыми заболеваниями.

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Есть так же ряд добавок, которые рекомендованы большинству людей старше 30-ти лет, в особенности жителям мегаполисов.

Рыбий жир

Стоит признать, что далеко не все едят качественную рыбу несколько раз в неделю. Омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить воспаление в нашем организме и нормализовать повышенный уровень триглицеридов и высокое артериальное давление. Согласно рекомендациям Американской ассоциации кардиологов, пациентам с ишемической болезнью сердца необходимо ежедневно принимать 1 г рыбьего жира.



БАДы: кому и сколько? pinterest.com

Витамин D

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Единственный путь, которым синтезируется витамин D – попадание прямых солнечных лучей на кожу (при этом солнцезащитный крем препятствует этому процессу). Недостаток витамина D играет основную роль в развитии рахита у детей, может приводить к увеличению заболеваемости раком, увеличивает вероятность развития остеопороза. Доказано, что недостаток витамина связан с ослаблением иммунитета и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы житель мегаполиса и не так много времени проводите на солнце, скорее всего вам показан дополнительный прием витамина D.

Минералы

Минеральные добавки могут быть назначены веганам, у которых часто наблюдается дефицит цинка, кальция и железа. Либо людям преклонного возраста с развитием заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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Все добавки необходимо принимать только в том случае, если есть дефицит и предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом. Ваш врач может назначить анализы, чтобы определить, какие добавки вам необходимы. А уже результаты могут показать, что у вас мало определенного питательного вещества, или наоборот у вас все в порядке. Кроме того, часто дефицит того или иного элемента можно восполнить, пересмотрев свой рацион.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, как вегетарианцам составить меню.