Споры о том, что вреднее — кальян или сигареты, не утихают никогда.

Вреден ли кальян на самом деле: рассказывает Ульяна Супрун pinterest.com

Читай также: Заболевания легких, которые связаны с курением

С приходом лета кальян набирает особой популярности. На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун решила развеять популярный миф, что кальян не такой вредный, как сигареты.



Вопреки распространенному мнению о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным, это неправда.

Глава Минздрава отметила, что кальян даже опаснее, чем обычные сигареты.

“Час курение кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма“, - уточнила Супрун.

Вреден ли кальян на самом деле: рассказывает Ульяна Супрун pinterest.com

Читай также: Болезни, где главный симптом – усталость

Почему кальян вреден для здоровья:

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет.

Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты.

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах.

Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний.

Даже если покурить бестабачный кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные.

Курение кальянов составляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Читай также: Признаки нехватки витаминов

Супрун добавила, что кальяны вредят и тем, кто просто находится рядом с курильщиком, так как они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

Ранее мы писали, как бросить курить.