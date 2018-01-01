Узнайте, как избавиться от вредной привычки.

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Сегодня отмечается Всемирный день без табака. На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун решила дать несколько советов, как бросить курить.

Супрун напомнила, что существуют разные типы зависимости от никотина. Поведенческая и социальная зависимость возникает, если курение связано с определенными привычками или аспектами жизни. Это может быть курение за кофе, во время перерыва на работе или за рулем авто.

Чтобы избавиться от этого типа зависимости, нужно поработать над своими привычками или заменить их новыми. Например, кофе - чаем, сигарету за рулем - конфетой или музыкой, а на обед ходить с коллегами, которые не курят.

Физическая зависимость возникает из-за того, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина.

"Чтобы бросить курить, если у вас физическая зависимость, нужно "продержаться" без курения хотя бы месяц. Неприятные симптомы являются временными и длятся обычно 3-4 недели, пока организм не привыкнет к жизни без никотина. Если "синдром отмены" проходит очень трудно, можно попробовать медикаментозную помощь: например, препараты никотинзаместительной терапии, которые позволяют облегчить неприятные симптомы. Обратитесь к своему врачу", - рассказывает Ульяна Супрун.

Психологическая зависимость связана с тем, что курильщик связывает курение с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями. Часто люди курят находясь в состоянии стресса, угнетения или под воздействием других негативных эмоций. Кроме того, этот вид зависимости может быть связан с распространенными мифами о том, что курение "успокаивает", "помогает контролировать вес", а также это "модно", "не очень вредно".



Как бросить курить: советы Ульяны Супрун depositphotos.com

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В случае этого типа зависимости важно сначала осознать, что довольно бессмысленно использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами.

Как бросить курить::

вы можете начать с теста, чтобы понять, какой тип зависимости от никотина есть;

найдите единомышленников, обсуждайте свой план и достижения с родными или друзьями. Получить совет профессионалов можно воспользовавшись бесплатным сервисом для людей, которые хотят бросить курить;

​найдите для себя вескую мотивацию. Четко сформулируйте, почему вы отказываетесь от курения. Запишите эту причину на лист и повесьте напоминание на видном месте;

выберите конкретную дату и время, когда бросите курить, и подготовьте план.

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