Узнайте, какие лекарства повышают чувствительность к солнцу.

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Лето – время отдыха и путешествий. О том, что кожу нужно защищать от солнца знает каждый. Но мало кто знает, что есть некоторые лекарства, которые в жару не очень хорошо влияют на состояние здоровья и кожи. Ivona расскажет, какие лекарства могут вызвать реакцию на солнце.

Почему некоторые лекарства опасно принимать летом:

Кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказывает, что есть некоторые химические вещества, которые активируются под воздействием ультрафиолета. Это приводит к повышению чувствительности организма к солнечному свету. Это процесс называется фотосенсибилизация.



Какие лекарства опасно принимать летом depositphotos.com

Существует два типа реакций:возникает сразу же и только на открытых участках кожи. Могут появиться волдыри, отеки, зуд, покраснения.Такая ситуация может произойти с каждым, но чаще всего такая реакция наблюдается у людей со светлыми или рыжими волосами и светлой кожей.

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Фотоаллергическая – она может появиться через 1-3 дня после перебивания на солнце. Возникает на участках кожи, которые закрыты одеждой. Это могут быть покраснения, зуд, прыщи.

Фотоаллергия имеет место у 1% людей.

Какие лекарства повышают чувствительность к солнцу:

Мгновенная реакция может быть из-за следующих препаратов:

антибиотики;

антибиотики (тетрациклины и сульфаниламиды);

нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, кетопрофен, целекоксиб, напроксен);

мочегонные;

ретиноиды;

статины;

антидепрессанты.

Какие лекарства опасно принимать летом depositphotos.com

сахароснижающие;

оральные контрацептивы;

препараты для лечения гипертонии и аритмии.

Фотоаллергическую реакцию могут вызвать:

Что делать, если из-за лекарства повысилась чувствительность к солнцу:

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Рекомендуется подобрать другой препарат.

антибиотики – менять только после назначения врача;

нестероидные противовоспалительные средства – для снижения температуры парацетамол, обезболивающие – кеторолак, нимесулид или диклофенак;

мочегонные – менять только после назначения врача;

ретиноиды - ультрафиолет в умеренных количествах позитивно скажется на коже;

статины – менять только после назначения врача;

сахароснижающие - менять только после назначения врача;

оральные контрацептивы - менять только после назначения врача;

препараты для лечения гипертонии и аритмии - менять только после назначения врача.

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