Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие лекарства опасно принимать летом

Комментариев: 0
Узнайте, какие лекарства повышают чувствительность к солнцу.
Какие лекарства опасно принимать летом
Какие лекарства опасно принимать летом
depositphotos.com

Читай также: Продукты для идеального загара

Лето – время отдыха и путешествий.  О том,  что кожу нужно защищать от солнца знает каждый. Но мало кто знает, что есть некоторые лекарства, которые в жару не очень хорошо влияют на состояние здоровья и кожи. Ivona расскажет, какие лекарства могут вызвать реакцию на солнце.

Почему некоторые лекарства опасно принимать летом:

Кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказывает, что есть некоторые химические вещества, которые активируются под воздействием ультрафиолета. Это приводит к повышению чувствительности организма к солнечному свету. Это процесс называется фотосенсибилизация.

Какие лекарства опасно принимать летом
Какие лекарства опасно принимать летом
depositphotos.com

В чем опасность фотосенсибилизации:

Существует два типа реакций:

Фототоксическая – возникает сразу же и только на открытых участках кожи.  Могут появиться волдыри, отеки, зуд, покраснения.
Такая ситуация может произойти с каждым, но чаще всего такая реакция наблюдается у людей со светлыми или рыжими волосами и светлой кожей. 

Читай также: Загар: польза или вред

Фотоаллергическая – она может появиться через 1-3 дня после перебивания на солнце. Возникает на участках кожи, которые закрыты одеждой. Это могут быть покраснения, зуд, прыщи.
Фотоаллергия имеет место у 1% людей.

Какие лекарства повышают чувствительность к солнцу:

Мгновенная реакция может быть из-за следующих препаратов:

  • антибиотики;
  • антибиотики (тетрациклины и сульфаниламиды);
  • нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, кетопрофен, целекоксиб, напроксен);
  • мочегонные;
  • ретиноиды;
  • статины;
  • антидепрессанты.

Какие лекарства опасно принимать летом
Какие лекарства опасно принимать летом
depositphotos.com

Фотоаллергическую реакцию могут вызвать:

  • сахароснижающие;
  • оральные контрацептивы;
  • препараты для лечения гипертонии и аритмии.

Что делать, если из-за лекарства повысилась чувствительность к солнцу:

Читай также: Выбирайте позу для загара

Рекомендуется подобрать другой препарат.

  • антибиотики – менять только после назначения врача;
  • нестероидные противовоспалительные средства – для снижения температуры парацетамол,  обезболивающие – кеторолак, нимесулид или диклофенак;
  • мочегонные – менять только после назначения врача;
  • ретиноиды - ультрафиолет в умеренных количествах  позитивно скажется на коже;
  • статины – менять только  после назначения врача;
  • сахароснижающие  - менять только  после назначения врача;
  • оральные контрацептивы  - менять только  после назначения врача;
  • препараты для лечения гипертонии и аритмии - менять только  после назначения врача.

Ранее мы писали, как подготовить кожу к загару. 

Поделись:
Теги: таблетки, загар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь