Какие лекарства опасно принимать летом
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Лето – время отдыха и путешествий. О том, что кожу нужно защищать от солнца знает каждый. Но мало кто знает, что есть некоторые лекарства, которые в жару не очень хорошо влияют на состояние здоровья и кожи. Ivona расскажет, какие лекарства могут вызвать реакцию на солнце.
Почему некоторые лекарства опасно принимать летом:
Кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказывает, что есть некоторые химические вещества, которые активируются под воздействием ультрафиолета. Это приводит к повышению чувствительности организма к солнечному свету. Это процесс называется фотосенсибилизация.
В чем опасность фотосенсибилизации:
Существует два типа реакций:
Фототоксическая – возникает сразу же и только на открытых участках кожи. Могут появиться волдыри, отеки, зуд, покраснения.
Такая ситуация может произойти с каждым, но чаще всего такая реакция наблюдается у людей со светлыми или рыжими волосами и светлой кожей.
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Фотоаллергическая – она может появиться через 1-3 дня после перебивания на солнце. Возникает на участках кожи, которые закрыты одеждой. Это могут быть покраснения, зуд, прыщи.
Фотоаллергия имеет место у 1% людей.
Какие лекарства повышают чувствительность к солнцу:
Мгновенная реакция может быть из-за следующих препаратов:
- антибиотики;
- антибиотики (тетрациклины и сульфаниламиды);
- нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, кетопрофен, целекоксиб, напроксен);
- мочегонные;
- ретиноиды;
- статины;
- антидепрессанты.
Фотоаллергическую реакцию могут вызвать:
- сахароснижающие;
- оральные контрацептивы;
- препараты для лечения гипертонии и аритмии.
Что делать, если из-за лекарства повысилась чувствительность к солнцу:
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Рекомендуется подобрать другой препарат.
- антибиотики – менять только после назначения врача;
- нестероидные противовоспалительные средства – для снижения температуры парацетамол, обезболивающие – кеторолак, нимесулид или диклофенак;
- мочегонные – менять только после назначения врача;
- ретиноиды - ультрафиолет в умеренных количествах позитивно скажется на коже;
- статины – менять только после назначения врача;
- сахароснижающие - менять только после назначения врача;
- оральные контрацептивы - менять только после назначения врача;
- препараты для лечения гипертонии и аритмии - менять только после назначения врача.
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