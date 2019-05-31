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Привычки, из-за которых обвисает грудь

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Узнайте, что влияет на потерю упругости груди.
Привычки, из-за которых обвисает грудь
Привычки, из-за которых обвисает грудь
pinterest.com

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С возрастом грудь теряет упругость и это . Но есть привычки, которые влияют на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. Ivona расскажет, почему может обвисать грудь.

  • Носите неудобные бюстгальтеры

Одна из самых распространенных причин. Выбирая себе бюстгальтер стоит помнить, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и  нижняя часть соответствовать объемам тела. Если выбрать бюстгальтер не по размеру, то это приведет к тому, что кожа растянется.

  • Курение

Эта вредная привычка приводит к тому, что кожа теряет свою эластичность, сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.

Привычки, из-за которых обвисает грудь
Привычки, из-за которых обвисает грудь
pinterest.com

  • Жесткие диеты

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Когда вес резко снижается, а потом снова возвращается, то это негативно сказывается на состоянии кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, поэтому худеть нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.

  • Не используете солнцезащитные средства

Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что приводит к старению раньше времени. Не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств. 

Ранее мы писали, как подтянуть грудь в домашних условиях.
 

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Теги: обвисшая грудь, причины, привычки
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Источник: ivona.bigmir.net

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