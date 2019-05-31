Узнайте, что влияет на потерю упругости груди.

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С возрастом грудь теряет упругость и это . Но есть привычки, которые влияют на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. Ivona расскажет, почему может обвисать грудь.

Носите неудобные бюстгальтеры

Одна из самых распространенных причин. Выбирая себе бюстгальтер стоит помнить, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и нижняя часть соответствовать объемам тела. Если выбрать бюстгальтер не по размеру, то это приведет к тому, что кожа растянется.

Курение

Эта вредная привычка приводит к тому, что кожа теряет свою эластичность, сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.



Привычки, из-за которых обвисает грудь pinterest.com

Жесткие диеты

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Когда вес резко снижается, а потом снова возвращается, то это негативно сказывается на состоянии кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, поэтому худеть нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.

Не используете солнцезащитные средства

Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что приводит к старению раньше времени. Не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств.

Ранее мы писали, как подтянуть грудь в домашних условиях.

