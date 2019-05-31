Привычки, из-за которых обвисает грудь
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С возрастом грудь теряет упругость и это . Но есть привычки, которые влияют на преждевременное ухудшение внешнего вида груди. Ivona расскажет, почему может обвисать грудь.
- Носите неудобные бюстгальтеры
Одна из самых распространенных причин. Выбирая себе бюстгальтер стоит помнить, что чашечка должна вмещать грудь, а лямка и нижняя часть соответствовать объемам тела. Если выбрать бюстгальтер не по размеру, то это приведет к тому, что кожа растянется.
- Курение
Эта вредная привычка приводит к тому, что кожа теряет свою эластичность, сокращается выработка коллагена и ухудшается циркуляция крови.
- Жесткие диеты
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Когда вес резко снижается, а потом снова возвращается, то это негативно сказывается на состоянии кожи и груди. При наборе веса кожа на груди растягивается, поэтому худеть нужно постепенно и не забывать об упражнениях, массаже и спортивном лифчике.
- Не используете солнцезащитные средства
Кожа груди подвержена действию ультрафиолета, что приводит к старению раньше времени. Не стоит забывать об использовании солнцезащитных средств.
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