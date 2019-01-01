Более 2 миллионов людей в мире страдают от рассеянного склероза — заболевания нервной системы, при котором затрудняется передача сигнала от мозга к телу.

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Сегодня, 30 мая, отмечается Всемирный день информирования о рассеянном склерозе. Его еще называют “болезнью молодых“ - чаще всего эту болезнь диагностируют в возрасте от 20 до 40 лет. Ничего общего со старческим склерозом это хроническое заболевание не имеет. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.

Тремор

Этот симптом наблюдается на ранней стадии. Повреждение проводящих путей двигательных нейронов является причиной дрожания конечностей.

Проблемы с мочеиспусканием

Если количество употребляемой жидкости осталось таким же, но при этом вы стали чаще или реже посещать туалет, то стоит обратить внимание на этот признак. Также для рассеянного склероза характерны внезапные позывы, редкое мочеиспускание, невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь.



Признаки рассеянного склероза, о которых следует знать depositphotos.com

Эмоциональное расстройство

Этот недуг повреждает клетки головного мозга, что негативное влияет на эмоциональное состояние человека. Могут появляться депрессивные мысли, резкие перепады настроения, смех без причины.

Проблемы со зрением

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Если появилось ощущение инородного тела в глазу, искажение цветов, расплывчатое очертание предметов, то не стоит игнорировать эти признаки.

Нарушение координации

Если регулярно появляются внезапные головокружения, потеря равновесия, дискомфорт во время ходьбы не нужно откладывать визит к врачу.



Признаки рассеянного склероза, о которых следует знать depositphotos.com

Странные ощущения

Стоит пройти обследование, если кончики пальцев у вас часто немеют, теряют чувствительность, вам бывает трудно понять, холодная или горячая вода льётся из крана.

Дискомфорт в конечностях

Он проявляется следующим образом: жжение, покалывание, мурашки, стягивание кожи.

Эти ощущение могут появляться на разных участках тела: запястье, бедро, палец. Стоит обратить внимание на это, если вы часто стали ощущать дискомфорт в конечностях.

“Электрический импульсы“

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Рассеянный склероз нередко сопровождают неприятные ощущения в разных частях тела, напоминающие удар током. Они возникают при повороте головы и отдают в спину или плечи.

Если у вас наблюдается несколько признаков, то стоит обратиться к врачу.

Ранее мы писали, что следует знать о рассеянном склерозе.