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Ульяна Супрун рассказала об опасной болезни

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Рассеянный склероз – тяжелое хроническое заболевание с неблагоприятным прогнозом.
Ульяна Супрун рассказала об опасной болезни
Ульяна Супрун рассказала об опасной болезни
pinterest.com

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Сегодня, 30 мая, отмечается Всемирный день информирования о рассеянном склерозе. На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун рассказал об этом недуге. 

“Рассеянный склероз - это хроническая болезнь, которая поражает зрительные нервы, головной и спинной мозг, и со временем может приводить к серьезным нарушениям и инвалидности“, - уточнила Супрун.

В определенный момент иммунная система вместо того, чтобы атаковать вирус начинает атаковать оболочки нервных волокон (миелиновые оболочки и клетки, вырабатывающие миелин). Так возникает иммуноопосредованное острое, а позднее - хроническое воспаление.

“Диагностика рассеянного склероза на ранних стадиях предотвращает обострения и замедляет прогрессирование. Именно поэтому нужно обращаться к врачу сразу после появления первых симптомов болезни“, - отметила глава Минздрава

Ульяна Супрун рассказала об опасной болезни
Ульяна Супрун рассказала об опасной болезни
pinterest.com

Симптомы рассеянного склероза:

  • ухудшение или потеря зрения в одном глазу, сопровождающееся болью при движении глазного яблока; ️ двоение в глазах; ️
  • прогрессирующие нарушения чувствительности и/или слабость конечностей;
  • проблемы с поддержанием равновесия, неустойчивость или неуклюжесть; ️

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К симптомам также относятся депрессия и тревожность, проблемы с речью и мышлением, спазмы и ощущение скованности в мышцах, расстройство кишечника. Большинство пациентов с рассеянным склерозом имеют лишь несколько из этих симптомов. 

Супрун добавила, что обычно симптомы возникают в 20-40 лет. Рассеянный склероз - одна из самых распространенных причин инвалидности у пациентов младшего и среднего возраста. Женщины болеют вдвое или втрое чаще, чем мужчины. Рассеянный склероз приводит к потере работоспособности довольно молодого населения.

“Количество случаев диагностирования рассеянного склероза в последние годы увеличилось. Это может быть связано как с большей продолжительностью жизни людей, так и своевременной диагностикой болезни“, - отметила она

Клинически доказано, что диагностирование рассеянного склероза на начальных стадиях и раннее назначения правильного патогенетического лечения позволяет предотвратить возникновение обострений.

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Ульяна Супрун уточняет, что современный подход к терапии рассеянного склероза включает симптоматическое лечение, лечение острых рецидивов и прием лекарственных средств, которые модифицируют течение заболевания. Симптоматическое лечение уменьшает выраженность симптомов и возможные осложнения.

Ранее мы писали, почему не нужно отпускать воздушные шары в небо. 

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Теги: Ульяна Супрун, рассеянный склероз
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Источник: facebook.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.05.2019, 15:13
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