Узнайте, какой вред для окружающей среды наносят воздушные шары.

Почему не нужно отпускать воздушные шары в небо: советы Ульяны Супрун depositphotos.com

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от традиции отпускать шарики в небо.

“Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время различных празднеств - школьных выпускных, концертов или свадеб. Однако мало людей задумываются, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе“, - рассказала Супрун.

Почему следует отказаться от этой традиции:

Воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки страны. После отпускания в небо они падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от четырех лет, капроновых лент - более 100 лет.

Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала, а пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека.

Яркая окраска шариков и лент привлекает животных и птиц. Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут им навредить. Остатки шарика могут блокировать желудочно-кишечный тракт животного, в результате чего оно больше не может есть и погибает от голода.

Остатки воздушных шариков, попавшие в воду, очень похожи на медуз или других небольших морских созданий. Из-за этого их поедают больше морские животные.

Птицы часто запутываются в лентах от шариков и ​​не могут больше летать. Кроме того, они также могут съедать остатки воздушных шариков. Исследование показало, что воздушные шарики и их части являются главной причиной гибели морских птиц.

Учитывая данные последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

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