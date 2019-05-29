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Почему не нужно отпускать воздушные шары в небо: советы Ульяны Супрун

Комментариев: 3
Узнайте, какой вред для окружающей среды наносят воздушные шары.
Почему не нужно отпускать воздушные шары в небо: советы Ульяны Супрун
Почему не нужно отпускать воздушные шары в небо: советы Ульяны Супрун
depositphotos.com

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На своей страничке в Facebook Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от традиции отпускать шарики в небо. 

“Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время различных празднеств - школьных выпускных, концертов или свадеб. Однако мало людей задумываются, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе“, - рассказала Супрун.

Почему следует отказаться от этой традиции:

  • Воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки страны. После отпускания в небо они падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от четырех лет, капроновых лент - более 100 лет.
  • Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала, а пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека.
  • Яркая окраска шариков и лент привлекает животных и птиц. Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут им навредить. Остатки шарика могут блокировать желудочно-кишечный тракт животного, в результате чего оно больше не может есть и погибает от голода.
  • Остатки воздушных шариков, попавшие в воду, очень похожи на медуз или других небольших морских созданий. Из-за этого их поедают больше морские животные.
  • Птицы часто запутываются в лентах от шариков и ​​не могут больше летать. Кроме того, они также могут съедать остатки воздушных шариков. Исследование показало, что воздушные шарики и их части являются главной причиной гибели морских птиц.
  • Учитывая данные последствия, в некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законодательством.

Ранее мы писали, какие привычки вредят здоровью. 

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Теги: Ульяна Супрун, советы Ульяны Супрун, воздушные шарики
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Источник: facebook.com

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Комментариев (4)
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vlabzh    29.05.2019, 10:43
Оценка:  0
vlabzh
У меня вопрос ближе к теме здравозахоронения -
с какой ноздри надо начинать ковырять в носу ?
гость  (аноним)  29.05.2019, 10:26
Оценка:  0
гость
Да,бабу Супрун пора давно отправить на воздушных шариках проходить электрофорез где то на НЕОБИТАЕМЫЙ остров)))
гость  (аноним)  29.05.2019, 10:13
Оценка:  0
гость
ну все правильно, засрали планету уже по самые уши своими выебонами. Хотя в нашей стране порядка не будет никогда. Пошли вы все нахрен
гость  (аноним)  29.05.2019, 10:06
Оценка:  0
гость
Нужно сделать последний запуск воздушных шариков привязав к ней супрун.
Раз и навсегда
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