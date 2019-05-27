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Доктор Комаровский рассказал, как различать ожоги

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Узнайте, какие бывают виды ожогов.
Доктор Комаровский рассказал, как различать ожоги
Доктор Комаровский рассказал, как различать ожоги
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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как различать ожоги согласно их классификации. 

У ожогов есть несколько классификаций, а также каждая из них предусматривает четыре степени тяжести, некоторые еще и делятся на степени по буквам. Но есть простая классификация, которая поможет родителям определить ожог на этапе неотложной помощи и это максимально упростит рекомендации по их лечению.

Ожог первой степени. Он сопровождается лишь повреждением поверхностного слоя кожи (эпидермиса), а главными симптомами являются боль и покраснение.

Ожог второй степени. При таком ожоге повреждается эпидермис и кожа (дерма). Симптомы при таком ожоге – интенсивная боль, покраснение, образование пузырей.

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Ожог третьей степени. Характеризуется поражением всех слоев кожи, а также нервных стволов и сосудов, которые расположены непосредственно под ней. Симптомы: кожа теряет чувствительность, становится сухой, в некоторых местах обугливается.

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Теги: ожоги, доктор Комаровский
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Источник: instagram.com

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