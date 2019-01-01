В большинстве случаев медики считают это состояние хоть и болезненным, но безвредным.

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Каждый хоть раз сталкивался с судорогами, и хоть считается, что они безвредны, все же если это часто случаются, то стоит задуматься. Ivona расскажет, почему появляются судороги в ногах

Беременность

Чаще всего причина появления судорог у будущей мамы – это дефицит калия, кальция, магния, витамина В6.

Занятия спортом с нагрузкой на ноги

Если вы делаете упражнения, и большая часть нагрузок идет на ноги, то нужно сбавить обороты. Такое часто происходит летом. Следует немного пересмотреть нагрузку, изменить упражнения, а также пить больше воды, чтобы восстановить водный баланс в мышечных тканях.

Почему появляются судороги в ногах depositphotos.com

Плохая циркуляция крови

Причиной появления судорог может быть плохая циркуляция крови. Кровеносная система транспортирует необходимые вещества по всему организму, и в случае слабых сосудов, вероятность судорог появления судорог велика.

Заболевания печени

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Если у вас проблемы с печенью, токсины будут накапливаться в организме, из-за чего есть вероятность, что они поразят мышцы, которые, в свою очередь, скуют ваши движения спазмами.



Почему появляются судороги в ногах depositphotos.com

Неудобная обувь

Нога перенапрягается, привыкает к неудобному положению и когда вы снимаете обувь, то нога не может нормально расслабиться и, как следствие, ее сводит судорогой.

Когда обратиться к врачу?

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Если часто беспокоят судороги, то это могут быть вторичные признаки серьезных заболеваний. Чтобы предотвратить проблемы стоит обратиться к врачу.



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