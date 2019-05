Узнайте больше о диете, которая основана на принципах здорового питания.

Что если вам скажут, что на диете можно есть любые продукты, в том числе выпечку и сладости? Наверняка вы не поверите и сочтете это глупой шуткой. Но такая система питания действительно существует и называется “гибкой диетой“ (IIFYM - If it fits your macros). Создателем ее является ученый Лайл Макдональд, который утверждает, что не существует понятия плохой и хорошей еды.

Гибкую диету сложно назвать “диетой“, это скорее стиль жизни. Такая система полностью избавляет худеющего от мук составления плана питания и ограничений в любимых продуктах. Основу “гибкой диеты“ составляет подсчет калорий и макронутриентов. Именно от них зависит процесс снижения или набора веса. Проще говоря, вы должны придерживаться дефицита калорий и норм белков, жиров и углеводов. То, из каких продуктов вы составляете свой рацион – большого значения не играет.

Этап 1. Определяем норму калорий и макронутриентов

Чаще всего это делается с помощью одного из “макро“» калькуляторов, доступных на многих сайтах, которые продвигают гибкую диету, но вы можете сделать это и вручную.

Общий ежедневный расход энергии состоит из следующих составляющих:

Расход энергии во время отдыха (REE): количество калорий, которые вы сжигаете в состоянии покоя.

Расход энергии без отдыха (NREE): калории, затраченные во время упражнений, всех ежедневных действий и энергии, необходимой для переваривания пищи.

Расход энергии на отдых составляет более 60–70% от общего количества ежедневных сожженных калорий. Расчет общего ежедневного расхода энергии дает человеку, сидящему на диете, представление о том, сколько калорий он сжигает в сутки.



Что такое "гибкая диета" и почему она эффективна? depositphotos.com

Одним из самых точных считается уравнение Миффлина-Сан-Жеора

На основе уравнения вы можете рассчитать свои общие ежедневные затраты энергии следующим образом:

Мужчины: (10 x вес в кг) + (6.25 x рост в см) - (5 x возраст) + 5

Женщины: (10 x вес в кг) + (6.25 x рост в см) - (5 x возраст) - 161

Затем это число умножается на коэффициент активности, чтобы оценить ваши общие потребности в калориях:

Сидячий (мало или нет активности): х 1,2

Слабо активный (1-3 дня в неделю): х 1,375

Умеренно активный (6–7 дней в неделю): х 1,55

Очень активный (каждый день): х 1.725

Очень активный (дважды или более в день, профессиональные спортсмены): х 1,9

Чтобы похудеть, необходимо отнять от полученного числа 300-400 калорий или 20%.

После определения цели по калорийности необходимо распределить их на белки, жиры и углеводы.

Оптимальное соотношение:

углеводы: 45–65%

белки: 10–35%

жиры: 20–35%

Есть много способов отслеживать потребление калорий и БЖУ, например, известное приложение FatSecret. Гибкая диета предполагает четкий контроль нутриентов.

Преимущества гибкой диеты

Гибкая диета использует уникальный подход к похудению, который многие люди находят привлекательным. Данная система питания имеет ряд преимуществ.

Легко следовать

Гибкой диете очень просто следовать. Нет жестких запретов, рационов или рецептов. Все, что необходимо, вписываться в вашу норму КБЖУ. Люди, сидящие на диете, просто выбирают продукты, которые они хотели бы съесть, оставаясь в пределах их установленного диапазона макроэлементов и калоража.



Что такое "гибкая диета" и почему она эффективна? depositphotos.com

Может помочь сохранить вес в долгосрочной перспективе

Многочисленные исследования показали, что люди, которые следуют более гибким принципам питания без запретов на определенные продукты, более успешны в борьбе со снижением веса с течением времени, по сравнению с теми, кто придерживается более строгих диет.

Нет запретов

Гибкая диета избавляет от зацикливания на “плохой“ и “хорошей“ еде, она вырабатывает “здоровые“ отношения с едой и дает людям, сидящим на диете, свободу выбора.

Подходит людям с особыми потребностями в питательных веществах

Гибкая диета может быть отличным выбором для людей, которые придерживаются диет с определенными потребностями в макроэлементах. Например, те, кто придерживается диет с очень низким содержанием углеводов или с высоким содержанием жиров, могут отслеживать свои потребности в макроэлементах с помощью гибкой диеты.

Спортсмены и те, у кого есть конкретные цели в фитнесе, также могут извлечь выгоду из гибкой диеты, рассчитывая свои цели в отношении макронутриентов на основе своего графика тренировок.

Минусы гибкой диеты

Хотя гибкая диета имеет много преимуществ, она также имеет некоторые потенциальные недостатки.



Что такое "гибкая диета" и почему она эффективна? depositphotos.com

Свобода выбора как минус

До тех пор, пока люди, сидящие на диете, находятся в пределах своего КБЖУ, они теоретически могут выбирать исключительно нездоровую пищу, что негативно повлияет на качество тела.

Даже на «гибкой диете» человек должен придерживаться принципов правильного и рационального питания, выбирая продукты с высоким содержанием питательных веществ.

Дисциплинированность

На “гибкой диете“ вам необходимо подсчитывать каждое блюдо и продукт. Существуют исследования, что большинство людей употребляют больше калорий, чем они рассчитывают, подсознательно кое-где преуменьшая размер порций. Тут вы должны быть готовы вести тщательные подсчеты. Тут же возникает сложность в питании вне дома, так как в меню часто указывается приблизительный калораж.

“Гибкая диета“ - отличный способ контролировать свой вес и не ограничивать себя в любимых продуктах, но, как и любой тип питания, он требует серьезного подхода и дисциплинированности.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

