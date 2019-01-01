Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram развенчала миф о том, что газированная вода является причиной появления целлюлита.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что газированная вода не имеет никакого отношения к целлюлиту. Он возникает вследствие следующих факторов:
- неправильное питание;
- сидячий образ жизни без занятия спортом;
- малое употребление жидкости;
- большое употребление кофеиносодержащих напитков;
- употребление большого количества продуктов с трансжирами
Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита. Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.
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Но большое употребление газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка. А для некоторых людей такое раздражение может вызывать повышенный аппетит, дискомфорт в желудке и кишечнике.
Фус рекомендует газированной водой не злоупотреблять.
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