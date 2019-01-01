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Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит

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Статистика говорит о том, что в течение жизни с целлюлитом сталкиваются 80-90% женщин, независимо от текущего веса.
Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит
Диетолог рассказала, почему появляется целлюлит
depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram развенчала миф о том, что газированная вода является причиной появления целлюлита. 

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что газированная вода не имеет никакого отношения к целлюлиту. Он возникает вследствие следующих факторов:

  • неправильное питание;
  • сидячий образ жизни без занятия спортом;
  • малое употребление жидкости;
  • большое употребление кофеиносодержащих напитков;
  • употребление большого количества продуктов с трансжирами

Все это влияет на метаболизм ткани и способствует возникновению целлюлита. Газированная вода к этому процессу никакого отношения не имеет.

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Но большое употребление газированной воды также не рекомендуется, так как кислота, которая входит в ее состав, раздражает стенки желудка. А для некоторых людей такое раздражение может вызывать повышенный аппетит, дискомфорт в желудке и кишечнике.

Фус рекомендует газированной водой не злоупотреблять.

Ранее мы писали, какие основные причины лишнего веса.  

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Теги: советы диетолога, Светлана Фус, газированная вода
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Источник: instagram.com

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