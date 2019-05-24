Доктор Комаровский рассказал о правильном питании
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал из чего должен состоять рацион, чтобы оставаться здоровым.
Тарелка здорового питания:
- Вода
Комаровский рекомендует пить воду, чай или кофе (без или с небольшим количеством сахара). Ограничить употребление молока (1-2 порций в день) и сока (1 небольшой стакан в день). Лучше избегать сладких напитков.
- Цельнозерновые продукты
В рационе обязательно должны присутствовать цельнозерновые продукты: макароны,цельная пшеница,неочищенный рис.
- Полезные белки
Педиатр советует есть рыбу, птицу, бобы и орехи. А вот красное мясо и сыр лучше есть в ограниченном количестве.
- Фрукты
Стоит есть как можно больше разных фруктов.
- Овощи
Чем больше овощей, тем лучше
- Растительное масло
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Стоит использовать растительные масла (оливковое, рапсовое, подсолнечное) для приготовления пищи и для салатов.
Ранее мы писали, почему организму нужны сезонные продукты.
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