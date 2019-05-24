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Доктор Комаровский рассказал о правильном питании

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Узнайте, что нужно добавить в рацион.
Доктор Комаровский рассказал о правильном питании
Доктор Комаровский рассказал о правильном питании
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал из чего должен состоять рацион, чтобы оставаться здоровым.

Тарелка здорового питания:

  • Вода 

Комаровский рекомендует пить воду, чай или кофе (без или с небольшим количеством сахара). Ограничить употребление молока (1-2 порций в день) и сока (1 небольшой стакан в день). Лучше избегать сладких напитков.

  • Цельнозерновые продукты

В рационе обязательно должны присутствовать цельнозерновые продукты: макароны,цельная пшеница,неочищенный рис.

  • Полезные белки

Педиатр советует есть рыбу, птицу, бобы и орехи. А вот  красное мясо и сыр лучше есть в ограниченном количестве. 

  • Фрукты

Стоит есть как можно больше разных фруктов.

  • Овощи

Чем больше овощей, тем лучше

  • Растительное масло

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Стоит использовать растительные масла (оливковое, рапсовое, подсолнечное) для приготовления пищи и для салатов. 


Ранее мы писали, почему организму нужны сезонные продукты.

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Теги: доктор Комаровский, правильное питание
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Источник: instagram.com

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