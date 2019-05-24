Доктор Комаровский рассказал о правильном питании

Узнайте, что нужно добавить в рацион.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал из чего должен состоять рацион, чтобы оставаться здоровым.

Тарелка здорового питания:

Вода

Комаровский рекомендует пить воду, чай или кофе (без или с небольшим количеством сахара). Ограничить употребление молока (1-2 порций в день) и сока (1 небольшой стакан в день). Лучше избегать сладких напитков.

Цельнозерновые продукты

В рационе обязательно должны присутствовать цельнозерновые продукты: макароны,цельная пшеница,неочищенный рис.

Полезные белки

Педиатр советует есть рыбу, птицу, бобы и орехи. А вот красное мясо и сыр лучше есть в ограниченном количестве.

Фрукты

Стоит есть как можно больше разных фруктов.

Овощи

Чем больше овощей, тем лучше

Растительное масло

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Стоит использовать растительные масла (оливковое, рапсовое, подсолнечное) для приготовления пищи и для салатов.



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