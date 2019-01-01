Ульяна Супрун рассказала, почему организму нужен витамин В1
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Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook отметила, что в состав витаминов группы В входит не одно вещество и о важности витамина В1 почему-то мало упоминают.
Витаминов группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (В12). Они выступают коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно необходима реакция не происходит", - уточнила глава Минздрава.
Супрун рассказала о витамине В1:
Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.
Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.
Строгий недостаток витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косаково, но такая клиническая картина - редкость. Случаи сильного недостатка витамина В1 описаны среди беженцев в Восточной Азии, которые вынужденно ели исключительно рис.
Значительно чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия, или фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна и бессилия), или хроническая усталость и "туман в голове", постепенная потеря мышечной веса или отсутствие аппетита.
Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. В частности, он содержится в пиве.
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Избыток витамина В1, как правило, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.
Ульяна Супрун рассказала, кому необходимо дополнительно употреблять витамин В1:
- Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине.
- Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов нехватки витамина В1, а у новорожденного будут проявления бери-бери: тошнота, плохое психомоторное развитие, ацидоз крови.
- Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.
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Глава Минздрава поделилась советами, где брать витамин В1:
- выбирайте обработанный паром рис, в нем тиамин сохраняется;
- готовьте овощи на пару или делайте из них суп;
- избегайте употребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск недостатка тиамина и пищевого отравления;
- запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже за прием пищи;
- к каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина;
- не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезни впоследствии;
- не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не больше, чем 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1;
- помните о сбалансированном рационе;
- тиамин рекомендуется принимать отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин); - людям, которые имеют нарушение всасывания в кишечнике, или перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендуются инъекции тиамина.
- ведение витамина В1 необходимо людям во время голодовки и выхода из нее.
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