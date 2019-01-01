Узнайте, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1 и что делать, чтобы организм не чувствовал нехватку в нем.

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Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook отметила, что в состав витаминов группы В входит не одно вещество и о важности витамина В1 почему-то мало упоминают.

Витаминов группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (В12). Они выступают коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно необходима реакция не происходит", - уточнила глава Минздрава.

Супрун рассказала о витамине В1:

Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.



Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.

Строгий недостаток витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косаково, но такая клиническая картина - редкость. Случаи сильного недостатка витамина В1 описаны среди беженцев в Восточной Азии, которые вынужденно ели исключительно рис.



Ульяна Супрун рассказала, почему организму нужен витамин В1 depositphotos.com

Значительно чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия, или фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна и бессилия), или хроническая усталость и "туман в голове", постепенная потеря мышечной веса или отсутствие аппетита.Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. В частности, он содержится в пиве.

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Избыток витамина В1, как правило, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.

Ульяна Супрун рассказала, кому необходимо дополнительно употреблять витамин В1:

Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине.

Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов нехватки витамина В1, а у новорожденного будут проявления бери-бери: тошнота, плохое психомоторное развитие, ацидоз крови.

Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.

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Ульяна Супрун рассказала, почему организму нужен витамин В1 depositphotos.com

выбирайте обработанный паром рис, в нем тиамин сохраняется;

готовьте овощи на пару или делайте из них суп;

избегайте употребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск недостатка тиамина и пищевого отравления;

запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже за прием пищи;

к каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина;

не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезни впоследствии;

не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не больше, чем 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1;

помните о сбалансированном рационе;

тиамин рекомендуется принимать отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин); - людям, которые имеют нарушение всасывания в кишечнике, или перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендуются инъекции тиамина.

ведение витамина В1 необходимо людям во время голодовки и выхода из нее.

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