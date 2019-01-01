Очень часто сердечно-сосудистые заболевания развиваются медленно и поэтому могут оставаться длительное время незамеченными.

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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Нужно внимательно следить за своим здоровьем, так болезнь может протекать незаметно. Признаки проблем с сердцем легко спутать с другими заболеваниями. Ivona расскажет, на что следует обратить внимание.

Что такое сердечно-сосудистые заболевания?

Как уточняет ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят:

ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу;

болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг;

болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги;

ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями;

врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца;

тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким.

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Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. Кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови могут также быть причиной инсульта. Причиной инфаркта миокарда и инсульта обычно является наличие сочетания таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя, повышенное кровяное давление, диабет и гиперлипидемия.



Признаки проблем с сердцем depositphotos.com

Каковы факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний?

Согласно данным ВОЗ, основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное употребление алкоголя.

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Воздействие поведенческих факторов риска на человека может проявляться в виде повышения кровяного давления, повышения уровня глюкозы в крови, повышения уровня липидов в крови, а также избыточной массы тела и ожирения. Оценка этих «промежуточных факторов риска» может проводиться в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и они могут указывать на повышенный риск развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений.

Доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение потребления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая активность и предотвращение вредного употребления алкоголя снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, для снижения риска развития ССЗ и профилактики инфаркта и инсульта при диабете, повышенном кровяном давлении и повышенном уровне липидов может быть необходима лекарственная терапия. В целях усиления мотивации людей в отношении выбора и поддержания здоровых форм поведения необходима политика в области здравоохранения, обеспечивающая создание благоприятной среды для возможности здорового выбора и его приемлемости по стоимости.

Существует также целый ряд факторов, влияющих на развитие хронических болезней, или основополагающих причин. Они являются отражением основных движущих сил, приводящих к социальным, экономическим и культурным изменениям — это глобализация, урбанизация и старение населения. Другими определяющими факторами для ССЗ являются нищета, стресс и наследственные факторы.

Признаки проблем с сердцем depositphotos.com

Отёки конечностей

Это считается распространенным симптомом хронической сердечной недостаточности. Сердце не может справиться с перекачиванием крови и она скапливается в нижних конечностях, что провоцирует появление отеков.

Боль в сердце, которая иррадиирует в руку

Это характерный симптом ишемической болезни сердца. Боль в сердце при данной патологии может отдавать в нижнюю челюсть, левое плечо и шею.

Нехватка воздуха

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Если воздуха не хватает после интенсивной тренировки или подъема на возвышенность - нет причин для беспокойства.Но если дыхание нарушается при выполнении легкой работы или даже просто начинает не хватать воздуха, то это нельзя игнорировать.



Признаки проблем с сердцем depositphotos.com

Бледность кожи

Часто бледность кожи наблюдается при анемии. Также этот симптом может указывать на то, что сердце неэффективно качает кровь.

Тошнота и отсутствие аппетита

Чаще эти симптомы указывают на заболевания желудочно-кишечного тракта. Но тошнота и рвота также могут быть признаками проблем с сердце. Нижняя часть сердца расположена близко к желудку, поэтому можно не придать этому значения

Кашель

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Также признаком нарушения работы сердца может быть кашель, который усиливается и сопровождается нехваткой воздуха в горизонтальном положении. Он возникает как следствие застоя жидкости в малом кругу кровообращения из-за сердечной недостаточности.

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