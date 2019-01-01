Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
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МОЗ вместе с врачом-неврологом Юрием Фломин рассказали, как часто надо измерять уровень холестерина, какие показатели являются нормальными и как поддерживать здоровый баланс холестерина.
Почему важно контролировать уровень холестерина:
Холестерин может стать невидимым врагом, который постепенно забирает ваше здоровье. Но только в случае, если не контролировать его уровень.
Особенно важно следить за уровнем холестерина людям у которых:
- семейная история сердечно-сосудистых заболеваний;
- были диагностированы ишемические болезни сердца: инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий
- имеют избыточный вес;
- хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ;
- болеют диабетом или имеют высокое давление.
Холестерин делят на “хороший“ и “плохой“, но это обозначение довольно упрощенное. Для организма важен - баланс.
Как часто надо измерять уровень холестерина:
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Даже если вы чувствуете себя хорошо - следует контролировать уровень холестерина.
Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет.
Проверять этот показатель стоит значительно чаще, если вы в группе риска.
Для детей первое измерение холестерина должно быть в возрасте от 9 до 11 лет, далее следует повторять каждые 5 лет. Если кто-то из членов семьи страдал от высокого уровня холестерина, рекомендуется измерять его уровень, каждые два года
Какие показатели является нормой:
Нормальные показатели холестерина:
- Холестерин в крови 5 ммоль / л или меньше для людей, которые не находятся в группе риска;
- 4 или меньше для людей, в группе риска;
- “Плохого“ холестерина (липопротеинов низкой плотности): 3 ммоль / л или меньше для людей, которые не находятся в группе риска;
- 1,8 ммоль / л или менее для людей, в группе риска;
- “Хорошего“ холестерина (липопротеинов высокой плотности) - идеальный уровень - более 1 ммоль / л.
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Если холестерин повышен - обязательно обратитесь к врачу. Врач посоветует как действовать в вашем случае и назначит дополнительные обследования при необходимости.
Как поддерживать уровень холестерина:
- Прежде всего следите за рационом. Правильное питание может уменьшить общий уровень холестерина на более чем 10%, если его сверх меры.
- Стоит употреблять небольшое количество продуктов, содержащих насыщенные жиры (мясо, сало, животные жиры, сливочное масло), и стоит отдавать предпочтение рыбе и сложным углеводам (овощи, фрукты, бобовые, продукты из цельного зерна).
- К примеру, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе, бобовых и орехах уменьшают воспаление и предотвращают образование атеросклеротических бляшек .
- Будьте физически активны. Физическая активность помогает повысить уровень “хорошего“ холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета.
- Бросайте курить. Отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности.
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