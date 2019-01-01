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Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ

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Высокий уровень холестерина повышает риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.
Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
depositphotos.com

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МОЗ вместе с врачом-неврологом Юрием Фломин рассказали, как часто надо измерять уровень холестерина, какие показатели являются нормальными и как поддерживать здоровый баланс холестерина.

Почему важно контролировать уровень холестерина:

Холестерин может стать невидимым врагом, который постепенно забирает  ваше здоровье. Но только в случае, если не контролировать его уровень.

Особенно важно следить за уровнем холестерина людям у которых:

  • семейная история сердечно-сосудистых заболеваний;
  • были диагностированы ишемические болезни сердца: инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий
  • имеют избыточный вес;
  • хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ;
  • болеют диабетом или имеют высокое давление.

Холестерин делят на “хороший“ и “плохой“, но это обозначение довольно упрощенное. Для организма важен - баланс.

Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
depositphotos.com

Как часто надо измерять уровень холестерина:

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Даже если вы чувствуете себя хорошо - следует контролировать уровень холестерина.

Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет.

Проверять этот показатель стоит значительно чаще, если вы в группе риска.

Для детей первое измерение холестерина должно быть в возрасте от 9 до 11 лет, далее следует повторять каждые 5 лет. Если кто-то из членов семьи страдал от высокого уровня холестерина, рекомендуется измерять его уровень, каждые два года

Какие показатели является нормой:

Нормальные показатели холестерина:

  • Холестерин в крови 5 ммоль / л или меньше для людей, которые не находятся в группе риска;
  • 4 или меньше для людей, в группе риска;
  • “Плохого“ холестерина (липопротеинов низкой плотности): 3 ммоль / л или меньше для людей, которые не находятся в группе риска;
  • 1,8 ммоль / л или менее для людей, в группе риска;
  • “Хорошего“ холестерина (липопротеинов высокой плотности) - идеальный уровень - более 1 ммоль / л.

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Если холестерин повышен - обязательно обратитесь к врачу. Врач посоветует как действовать в вашем случае и назначит дополнительные обследования при необходимости.

Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ
depositphotos.com

Как поддерживать уровень холестерина:

  • Прежде всего следите за рационом. Правильное питание может уменьшить общий уровень холестерина на более чем 10%, если его сверх меры.
  • Стоит употреблять небольшое количество продуктов, содержащих насыщенные жиры (мясо, сало, животные жиры, сливочное масло), и стоит отдавать предпочтение рыбе и сложным углеводам (овощи, фрукты, бобовые, продукты из цельного зерна).
  • К примеру, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе, бобовых и орехах уменьшают воспаление и предотвращают образование атеросклеротических бляшек .
  • Будьте физически активны. Физическая активность помогает повысить уровень “хорошего“ холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета.
  • Бросайте курить. Отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности.

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Теги: холестерин, мерять холестерин, МОЗ
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Источник: moz.gov.ua

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