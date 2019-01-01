Боль из-за чувствительных зубов может быть острой, внезапной и стрелять вглубь нервных окончаний зубов.

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Согласно исследованиям, у каждого 8 человека повышенная чувствительность зубов. Это происходит из-за повреждения зубной эмали. Ivona расскажет, какие простые способы уменьшат чувствительность зубов.

Смените зубную щетку

Интенсивная чистка повреждает эмаль и провоцирует возникновение гиперчувствительности зубов. Чтобы от этого избавиться попробуйте использовать мягкую зубную щетку.

Смените зубную пасту

Наверняка на прилавках магазинов вы не раз видели зубные пасты для чувствительных зубов, которые обещают мгновенный эффект. Посоветуйтесь со своим стоматологом по поводу использования десенсибилизирующей зубной пасты.



Как уменьшить чувствительность зубов pinterest

Ограничьте употребление кислой и сладкой пищи и напитков

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Пока не решите проблему чувствительности зубов, постарайтесь меньше употреблять кислых продуктов, и тех, в которых много сахара. Стоит отдавать предпочтение продуктам богаты клетчаткой, они укрепляют зубную ткань.

Перестаньте скрежетать зубами

Нередко скрежет является проявлением стресса или нервного напряжения, однако некоторые люди скрипят зубами бессознательно во сне. Попробуйте надеть капу для предотвращения возникновения данного симптома по ночам или постарайтесь сознательно избавиться от этой привычки, проявляющейся во время стресса.

Воздержитесь от отбеливания зубов

Если у вас повышенная чувствительность зубов, то отбеливание может добавить проблем. Не делайте отбеливания в домашних условиях, а если решили процедуру сделать в клинике, то проконсультируйтесь со стоматологом и не скрывайте наличие гиперестезии.



Как уменьшить чувствительность зубов pinterest

Пользуйтесь фторсодержащими ополаскивателями полости рта

Возьмите себе за привычку полоскать рот фторсодержащими ополаскивателями – это поможет предотвратить кариес.

Обсудите возникшую ситуацию со стоматологом

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Если вы уже изменили свой рацион, соблюдаете гигиену ротовой полости, но результата нет, сходите на прием к стоматологу. Гиперчувствительность зубов – это могут быть последствия более серьезных проблем (заболевание десен, перелом зуба, оголение корня зуба).

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